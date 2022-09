Ancona, inaugura il nuovo centro anti violenza. Ikea regala l’arredamento 

La collaborazione tra pubblico e privato sboccia in una nuova sede per l'associazione Donne e Giustizia ad Ancona

ANCONA – Una sede più ampia: 130 metri quadrati. Due sale per i colloqui con le donne vittime di violenza. Una sala per ospitare gli eventi di formazione, e un ufficio. Nascono così i nuovi spazi in via Senigallia 16 destinati all’associazione Donne e Giustizia onlus che opera in città nell’ambito dell’assistenza ad un percorso di apertura e confronto per le donne che hanno subito abusi e violenze. A sottolineare l’importanza della collaborazione tra settore pubblico e privato, il gesto offerto da Ikea Italia di donare all’associazione l’arredamento per la sede.

L’inaugurazione

Il taglio del nastro questa mattina (7 settemnbre) alle 11 per mano della sindaca Valeria Mancinelli che ha voluto rimarcare l’importanza della joint venture pubblico-privato. «Segnale forte il fatto che pubblico, privato e terzo settore siano insieme per fronteggiare un problema rispetto al quale i numeri purtroppo parlano chiaro» ha commentato la Mancinelli. E infatti, come testimoniato dalla presidente dell’associazione, Roberta Montenovo, il trend delle richieste di aiuto è costante: «nel triennio 2019-20-21 sono state rispettivamente 139, 133 e 135 le donne avvolte dal nostro centro – spiega la presidente – purtroppo quest’anno abbiamo evidenziato un lieve incremento di casi. Al 31 agosto siamo arrivati già a 96 donne, circa 10-15 in più rispetto agli anni scorsi». Inoltre, sempre secondo l’analisi della presidente, il fenomeno sembra incrementare tra i più giovani, addirittura ventenni. «Forse, però, perchè solo recentemente le ragazze più giovani hanno cominciato a denunciare» specifica Roberta Montenovo. «La sede che inauguriamo oggi – ha seguitato l’assessore ai servizi sociali, Emma Capogrossi – è la naturale conseguenza di anni di grande impegno nel settore del sociale e ha le sue origini nell’attività di coprogettazione che stiamo portando avanti con importanti risultati».

La collaborazione

L’arredo interno dei locali della nuova sede è stato curato e donato da Ikea Italia. «Siamo davvero orgogliosi di aver preso parte a questo progetto – ha affermato Davide Niemeijer, Sustainability specialist Ikea Ancona – per noi il concetto di casa rispecchia quel posto in cui sentirsi al sicuro e protetti. Pertanto la nostra collaborazione, oltre a donare i complementi di arredo, ha voluto essere partecipe nell’offrire una nuova opportunità a chi ha diritto di ricominciare».