Ancona, in centro con passamontagna, mazze e pistole finte. «Stiamo facendo un video»

ANCONA – In centro con mazze, bastoni, pistole finte e passamontagna per un video musicale. Questa è la giustificazione addotta ieri pomeriggio da un gruppo di giovani alla polizia. Intorno alle 17 circa, fra il corso principale ed in piazza Cavour, è stata notata alcuni ragazzi vestiti con abiti scuri, di cui alcuni con volto travisato da passamontagna, berretti, cappucci e scaldacollo alzati fino agli occhi, uno di questi con una mazza da baseball nelle mani ed un altro con una pistola giocattolo.

Non sapevano però che mentre camminavano tra i cittadini stupiti ed impauriti, a tenerli d’occhio c’erano tre poliziotti liberi dal servizio. Raggiunti in piazza Pertini venivano monitorati mentre erano intenti a ballare e cantare, mentre uno di loro brandiva la mazza da baseball e l’altro aveva nelle mani l’arma giocattolo.

Giunti sul posto in ausilio dei tre poliziotti arrivavano immediatamente altri operatori di via Gervasoni ed un equipaggio dei Carabinieri. Si procedeva così ad identificarli e a togliere dalla disponibilità del soggetto la mazza da baseball, mentre l’altro in possesso della pistola giocattolo riusciva velocemente a dileguarsi e a far perdere le tracce.

I ragazzi, quasi tutti di origine africana, regolari sul territorio nazionale e privi di precedenti di Polizia, giustificavano la loro presenza ed il loro abbigliamento riferendo che si erano dati appuntamento nel centro del capoluogo per girare un video clip musicale amatoriale. Il soggetto munito di mazza veniva condotto presso la Questura e qui l’oggetto veniva sequestrato, mentre lui veniva deferito per porto abusivo d’armi ed oggetti atti ad offendere.

Per tutti gli altri soggetti il Questore di Ancona valuterà nelle prossime ore l’applicazione di idonee misure preventive.