Ancona, immigrazione clandestina: 20enne denunciato

Il giovane della Costa D'Avorio ha dei precedenti di polizia in materia di immigrazione irregolare. Per lui si attiverà la procedura espulsiva

ANCONA- Erano nella zona Archi di Ancona quando hanno notato tre ragazzi che si aggiravano con fare sospetto per le strade dell quartiere. Le volanti hanno proceduto con il controllo dei documenti: uno di loro era sprovvisto dei fogli di identificazione. Il giovane è stato portato in Questura ed è stato identificato: si trattava di un ragazzo irregolare sul territorio, della Costa D’Avorio, di 20 anni con pregiudizi di Polizia in materia di immigrazione clandestina.



Il 20enne è stato pertanto denunciato per violazione delle norme in materia di immigrazione e veniva messo a disposizione del locale Ufficio Immigrazione per attivare la procedura espulsiva.



L’Ufficio Immigrazione, all’esito dei necessari accertamenti, disponeva nei suoi confronti l’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale. È accaduto ieri, 3 settembre.