Immigrati irregolari, provvedimenti contro sei stranieri

L'Ufficio Immigrazione della Questura di Ancona ha provveduto a effettuare diversi accompagnamenti per l'espulsione di immigrati irregolari sul territorio nazionale

ANCONA – Nei giorni scorsi l’Ufficio Immigrazione della Questura di Ancona ha provveduto ad effettuare diversi accompagnamenti per l’espulsione di immigrati irregolari sul territorio nazionale. Tre stranieri, un cittadino nigeriano, con precedenti, un cittadino del Gambia, ritenuto responsabile di aver violato la legge in materia di stupefacenti e di aver commesso reati contro la persona e l’immigrazione, e un cittadino albanese con precedenti, sono stati accompagnati al Centro per il Rimpatrio di Bari.

Inoltre, due cittadini nigeriani e un cittadino del Senegal, entrambi irregolari sul territorio nazionale sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Personale dell’Ufficio Immigrazione ha accompagnato alla frontiera un cittadino albanese, già ristretto presso il carcere di Montacuto, in esecuzione di un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Ancona.