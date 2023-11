Ancona, il Palazzo del Mutilato un hotel a 5 stelle? Insorge il Comitato: «La Regione non valorizza la storia»

La Regione sarebbe intenzionata a vendere lo storico edificio che si trova in corso Stamira. Il Comitato ˊStoria e cultura linfa della cittàˊ non ci sta

ANCONA – La Regione annuncia la vendita del palazzo del Mutilato. Insorge Alessandra Maltoni, presidente del comitato ˊStoria e cultura linfa della cittàˊ. Stando a quanto comparso oggi (24 novembre) sull’edizione dorica del Corriere Adriatico, pare che l’ex palazzo del Mutilato (tra via Astagno e corso Stamira) stia per diventare il primo hotel a 5 stelle di lusso del capoluogo, con tanto di cocktail bar, suite e spa.

«Voglio esprimere la totale delusione nell’apprendere che la Regione Marche si accinge a vendere il Palazzo del Mutilato per il quale da anni chiediamo, come Comitato, oltre alla ristrutturazione dell’edificio diventato fatiscente, la sua destinazione d’uso pubblico o quanto meno privato ma con funzione pubblica».

Il palazzo, progettato nel lontano 1938, fu per anni la sede del Consiglio regionale. La cronaca locale dà per certo il versamento di una caparra di 200mila euro e il perfezionamento dell’acquisto pari a 1,7 milioni. La ristrutturazione potrebbe costare fra i 3 e i 4 milioni.

«Chiedemmo inizialmente, cercando di coinvolgere anche gli istituti storici, di valorizzarlo con una possibile riapertura dotata di sale di lettura e di una cittadella della storia, tutto per restituire il palazzo agli anconetani», prosegue Maltoni . Che fa sapere: « È uno scandalo, una cosa assurda».

«Apprendere che un palazzo storico e così altamente simbolico e rappresentativo della storia e dell’arte diventerà proprietà di una spa per miliardari ci lascia dell’amaro in bocca. Una spa – ribadisce la presidente – destinata a garantire ad Ancona l’accoglienza col tappeto rosso allo sbarco degli Onassis croceristi».

Non usa mezzi termini, la presidente dell’organizzazione, nell’esprimere – per così dire – il proprio disappunto: «La trasformazione della nostra città in una ˊLas Vegasˊ non era (e non sarà mai) tra gli obiettivi del nostro comitato ˊStoria e Culturaˊ».