Ancona, il Mercato delle Erbe tra cantiere e rinascita: una sfida contro il tempo

ANCONA – Nel cuore di Ancona, tra i profumi di frutta, verdura e pesce fresco, il Mercato delle Erbe vive una fase di transizione complessa. Ieri (30 agosto), anche grazie al maltempo, numerosi anconetani hanno affollato il piano superiore del mercato, muovendosi tra ombrelli e sacchetti della spesa, sullo sfondo impalcature, pannelli e teli di plastica che testimoniano un cantiere in pieno fermento. Anche se in ferie. La struttura storica si trova infatti nel mezzo di una trasformazione ambiziosa: non più solo un semplice mercato alimentare, ma un nuovo hub sociale ed economico che possa ricordare altre eccellenze europee come quelle di Firenze e Barcellona. Un progetto che punta a creare una vera e propria piazza coperta, capace di attrarre non solo gli anconetani ma anche i turisti, trasformando l’edificio in un attrattore contemporaneo di forte impatto. L’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini fa il punto della situazione con realismo: «Il cantiere ha raggiunto il 40% e siamo fiduciosi sulla prosecuzione. Non è un cantiere tra quelli che ci danno preoccupazioni particolari».

Dopo la pausa di Ferragosto, i lavori riprenderanno da domani, 1 settembre, seguendo un cronoprogramma serrato che deve rispettare le scadenze del Pnrr: «La consuntivazione del cantiere dovrà avvenire entro giugno 2026, l’impresa per il momento non ci dà problemi». Gli interventi procedono su più fronti: all’esterno i trattamenti laser sono stati ultimati, quasi finita la verniciatura, mentre si attende il confronto definitivo con la soprintendenza per la sostituzione del tetto, poi verranno anche installati i vetri. All’interno, invece, «si sta completando l’impiantistica al piano terra, in modo tale che dovremo a breve spostare le attività del mercato riportandole al piano di sotto, così da poter completare la parte superiore» spiega ancora Tombolini. Tuttavia, dietro i numeri del rinnovamento con lo sguardo al futuro si nasconde una realtà più complessa. I commercianti denunciano un calo drammatico della clientela e, di conseguenza, dei ricavi, che si attesta intorno al 70%. Le difficoltà di accesso, i problemi dell’ascensore e la carenza di parcheggi costituiscono un forte deterrente per i clienti abituali.

Tombolini non nasconde le criticità: «Si lamentano per la perdita di fatturato, per tutti i problemi che hanno per la convivenza con il cantiere, per quello che sarà il futuro. Capisco che la secchezza economica metta in difficoltà qualsiasi mente, anche la più lucida. Noi ce la stiamo mettendo tutta per metterli in una comfort zone». Le lamentele sui ritmi di lavoro trovano una spiegazione tecnica: «Molti interventi sono attività specialistiche, quasi artigianali, sotto la tutela della soprintendenza, non devono lavorarci chissà quante persone contemporaneamente. Ma ribadisco, è un cantiere che va avanti in maniera equilibrata, con tutte le difficoltà che ci sono per la presenza degli operatori». La sfida più grande resta quella temporale. Con solo il 40% dei lavori completati e l’obiettivo di marzo 2026 alle porte, l’impresa dovrà trasformarsi in una Formula Uno per recuperare il tempo perso durante i mesi iniziali di difficoltà. Il Mercato delle Erbe si trova, così, al centro di una scommessa ambiziosa: riuscire a coniugare la tutela del patrimonio storico con le esigenze di modernizzazione, mantenendo viva l’attività commerciale e guardando al futuro con l’obiettivo di diventare un nuovo simbolo di attrazione per la città.