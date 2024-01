Ancona, il Club Auto Moto d’Epoca: «Eventi dal Conero all’Albania passando per Corfù»

Presentato oggi il programma per il 2024, con iniziative da aprile a dicembre. Si arriva persino in Grecia, alla scoperta dei bolidi di una volta

ANCONA – Dal sud dell’Albania a Corfu per arrivare poi a L’Aquila, Serra San Quirico e il resto del programma nella zona del Conero, e non solo. Sarà un 2024 particolarmente intenso per il Club AutoMoto Storiche di Ancona che in questi giorni ha reso noto il programma per quello che riguarda il nuovo anno.

Si comincia il 24 marzo con la classica ˊGirovagando a Primaveraˊ, che porterà gli equipaggi nella zona di Serra San Quirico e Genga, terra delle grotte di Frasassi. Dal 22 al 28 aprile, il ˊRaid dell’Adriaticoˊ partirà da Ancona per arrivare nel sud dell’Albania fino in Grecia, a Corfù.

Un programma particolarmente intenso che vedrà il coinvolgimento di tanto personale e attirerà molta gente. Per il 25 maggio, poi, verso primavera, è prevista una giornata dedicata alle due ruote denominata ˊAncona in motoˊ che – come da tradizione – toccherà la zona del Conero.

Auto epoca (Club Auto Moto Storiche di Ancona)

Particolarmente attesa la giornata del 22 giugno, quando verranno chiamate a raccolta le Ferrari con tanto di congresso dedicato alla Gto. Macchina, questa, che è entrata nella leggenda. Periodo estivo che porterà anche altri eventi come la ˊCoppa Città di Anconaˊ del 30 giugno, la manifestazione ˊSaturday night vintageˊ che si terrà a Sirolo il 6 luglio.

Mentre un mese più tardi, il 10 agosto, è prevista la gita in barca. Tra gli eventi anche ˊLa via degli angeliˊ, che vivrà il suo culmine con l’arrivo degli equipaggi in Abruzzo, a L’Aquila, l’8 settembre. La giornata nazionale del veicolo d’epoca è invece fissata per il 29 settembre. Il ˊTrofeo del Monte Coneroˊ verrà organizzato nelle giornate dell’1, 2 e 3 novembre, sempre – ovviamente – nella zona del Conero, ma non solo. Un programma ricco di eventi che si concluderà con il tradizionale pranzo degli auguri di Natale fissato per domenica 1° dicembre.