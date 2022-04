Ancona, il Circolo Sbandati e la raccolta fondi per la Croce Gialla

Nello scorso fine settimana ha organizzato un pranzo sociale con tanto di raccolta fondi. Non è la prima volta che il circolo di Vicolo Solitario compie un gesto simile.

ANCONA – È senza dubbio uno dei circoli più importanti per storia e tradizione del capoluogo di regione. Ad essere chiamato in causa è il circolo “Degli Sbandati” che si trova in Vicolo Solitario che nello scorso fine settimana ha organizzato un pranzo sociale con tanto di raccolta fondi poi devoluta alla Croce Gialla di Ancona.

Già in passato il circolo aveva effettuato una iniziativa analoga sempre a favore della Croce Gialla di Ancona donando anche delle polo poi utilizzate dai militi durante il periodo estivo. A ritirare l’offerta dalle mani dei responsabili del Circolo il presidente della Croce Gialla Alberto Caporalini.