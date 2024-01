Ancona, il Capodanno in piazza Cavour si raggiunge col bus navetta. Tutte le info

Tre linee di trasporti gratuiti per lo show, street food, strade intorno all'evento vietate alle auto, quattro parcheggi in città aperti h24, niente contenitori in vetro

ANCONA – Ancona si prepara a brindare al Capodanno con la grande festa in piazza Cavour insieme agli Ex-Otago, a Max Giusti e dopo la mezzanotte allo spettacolo danzante con Dj set condotto da Veronica Key, Davide e Diego Domenella e Claudio Ricotti. Attese in centro circa diecimila persone, quante ne può contenere, appunto, la piazza. L’amministrazione comunale consiglia caldamente l’uso del mezzo pubblico e dei parcheggi scambiatori: i varchi d’accesso alla piazza – l’anello viario intorno alla piazza sarà interdetto al traffico – saranno quelli da corso Garibaldi, corso Stamira, e lato bus, varchi presidiati dal personale della sicurezza che controllerà zaini e borse e soprattutto eventuale detenzione di contenitori di vetro che saranno sequestrati. Per raggiungere la festa è consigliato l’uso delle navette dedicate che collegano diversi parcheggi della città al centro: oltre al park degli Archi e di Tavernelle, a fianco al cimitero, sarà attivo e collegato da bus navetta anche il parcheggio dello stadio del Conero.

Le navette gratuite del 31 dicembre saranno la Linea Rossa, che dal capolinea stadio del Conero, transita ed effettua fermate per capolinea Tavernelle/ Park Bersaglieri d’Italia/S. Giacomo della Marca, via Bocconi, e piazza Cavour presso Largo XXIV Maggio, di fronte al Comune; la Linea Blu, che dal capolinea piazza Ugo Bassi, transita in area portuale ed effettua le fermate in via G. Bruno, park Archi, via XXIX Settembre vicino alla statua di Traiano; la Linea Verde, che dal capolinea park Archi, transita in area portuale ed effettua la fermata in via XXIX Settembre vicino alla statua di Traiano. Gli orari: la Linea Rossa dalle ore 15 alle ore 18.51, con frequenza ogni 42′, dalle ore 18:51 alle ore 22:42, con frequenza ogni 20′ e dalle 22:42 alle 01.58 con frequenza ogni 14’; la Linea Blu dalle ore 15 alle ore 21, con frequenza ogni 30′, dalle ore 21 alle ore 01.02 con frequenza ogni 20’ e dalle 01.02 alle 02.00 con frequenza ogni 30’; la Linea Verde dalle ore 15 alle ore 20.50, con frequenza ogni 30′, dalle ore 20.50 alle ore 01.19 con frequenza ogni 20′ e dalle ore 01.19 alle 01.49 con frequenza ogni 30’.

Quanto ai parcheggi, oltre ai consueti orari di apertura il 31 dicembre e il 1 gennaio è prevista l’apertura straordinaria festiva dei parcheggi Archi, Traiano, Cialdini e del parcheggio Umberto I – Tavernelle e stadio del Conero sono sempre liberi –, tutti con utilizzo gratuito, aperti dalle 10 alle 24 sia il 31 dicembre sia il 01 gennaio, con uscita possibile a qualunque ora. Già da ora per regolamento di polizia urbana non è consentito transitare su aree pubbliche detenendo contenitori di vetro a partire dalle 21 in tutta la città fino alle ore 07, divieto sempre in vigore. Sarà dunque vietato introdurre in piazza Cavour bottiglie, contenitori in vetro di qualsiasi tipo e lattine e sarà vietato l’asporto di bevande aventi gradazione alcolica superiore a cinque gradi nell’area ricompresa in un raggio di 200 metri dal palco collocato in piazza Cavour. I divieti del 31 dicembre e del 1 gennaio si estendono agli spray urticanti e a far esplodere fuochi d’artificio, petardi e botti di qualsiasi genere e simili nelle strade, nelle piazze e in qualsiasi altro luogo pubblico o aperto al pubblico in cui vi sia la presenza di pubblico per qualsivoglia motivo, così recita il regolamento. In piazza Cavour saranno operativi 40 addetti al controllo sicurezza, 6 addetti del servizio antincendio oltre ai volontari della Protezione Civile. Saranno tre le ambulanze con 20 soccorritori oltre ad un medico che sosteranno nei punti nevralgici della piazza. I bagni pubblici si troveranno sul lato della piazza dalla parte opposta alla ruota panoramica. In via Castelfidardo, prima traversa di corso Garibaldi, a partire dalle 20, sarà attivo lo street food di Capodanno.