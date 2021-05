Ancona, igiene precaria: chiuso bar in piazza Bassi

In un magazzino posto sul retro, dove erano stati stoccati alimenti e bevande, sono stati rinvenuti a terra escrementi di ratto

ANCONA – Questa mattina 12 maggio, nell’ambito di mirati controlli di Polizia amministrativi voluti dal Questore di Ancona e finalizzati al rispetto delle norme anticovid, la Squadra Amministrativa e di Sicurezza della Divisione Pasi

ha proceduto, in collaborazione con personale del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione Area Vasta 2 di Ancona, alla verifica di un bar, in zona piazza Ugo Bassi.

Il controllo permetteva di verificare come il locale fosse privo delle minime condizioni igienico sanitarie, tanto che in un magazzino posto sul retro del bar, dove erano stati stoccati alimenti e bevande, venivano rinvenuti a terra escrementi di ratto. Nella circostanza è stato accertato che il titolare dell’attività non aveva provveduto a comunicare all’Asur la notifica di inizio attività (NIA) propedeutica al rilascio dell’autorizzazione/Scia alla somministrazione di alimenti e bevande.

Tenuto pertanto conto della mancanza di pur minime condizioni igieniche, il locale, con provvedimento urgente, è stato chiuso, in attesa degli adeguamenti igienico-sanitari del caso, dopo i quali, previo sopralluogo da parte degli Uffici competenti, potrà essere richiesta la riapertura.