Ancona, Ida Simonella: «Nuova storia nel decoro urbano»

ANCONA – Per Ida Simonella sta per partire «una nuova storia» anche nella cura della città, della pulizia, del decoro e delle manutenzioni. La candidata sindaca della coalizione di centrosinistra Progetto Ancona fissa i suoi punti chiave per rendere il capoluogo ancora più bello, con tre punti fermi. A cominciare dall’avere più soldi a bilancio rispetto al passato: «Lo possiamo fare adesso perché il bilancio si è consolidato – afferma Ida Simonella –. Abbiamo trovato tante risorse per fare le grandi trasformazioni anche col Pnrr e quindi si liberano delle risorse che possiamo utilizzare per le manutenzioni ordinarie».

Secondo punto: cambiare l’organizzazione del sistema della manutenzioni. «Significa passare da un’organizzazione più tradizionale ad una più strutturata, manageriale, gestionale. Penso ad un’unità di missione dentro Mobilità&Parcheggi che è una società controllata totalmente dal Comune molto rapida, molto efficiente. Si anticipa, si pianifica. E si previene soprattutto il degrado per poi intervenire in maniera molto più veloce e flessibile anche quando si deve far fronte a situazioni di tipo straordinario».

Terzo punto: coltivare la responsabilità dei cittadini. «Ci sono tante aziende, enti, associazioni, singoli cittadini che vogliono prendersi cura di un piccolo spazio della città. Penso ad aiuole, rotatorie, piccoli giardini pubblici – conclude Ida Simonella –. Abbiamo anche gli strumenti giuridici per consentire loro di farlo. In parte alcune associazioni sono già attive su questo fronte. Possiamo rafforzare queste buone pratiche, perché producono un effetto diretto, un gran risultato immediato e generano soprattutto grande senso civico da parte di tutti e di questo non ce n’è mai abbastanza».