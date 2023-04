Ancona, Ida Simonella con il Terzo Polo: «Metodo, serietà, radici e obiettivi»

ANCONA – C’è anche la lista di Azione e Italia Viva, con il Partito Socialista, nella coalizione al fianco di Ida Simonella: ieri i trentadue nomi che sostengono la candidata sindaca del centrosinistra sono stati presentati dai coordinatori delle diverse forze politiche del Terzo Polo, a cominciare dalla coordinatrice regionale di Italia Viva, Fabiola Caprari: «Veniamo da una stagione di disimpegno e di forte astensionismo, perché quando si tratta di dare risposte concrete alla vita e ai problemi quotidiani delle persone, spesso gli eletti disattendono il mandato ricevuto dai cittadini. I riformisti nasceranno a breve, come Terzo Polo, proprio per dare risposte concrete ai problemi e alla vita dei cittadini. Nelle Marche e, in particolare nel capoluogo, ci presentiamo con una lista unitaria, composta da Azione, Italia Vita e Socialisti, proprio a sostegno di una persona, Ida Simonella, che negli anni ha dimostrato di saper risolvere i problemi di questa città».

Ecco su cosa punta il programma condiviso dal Terzo Polo: «Partiamo da quello che è già stato fatto, con importanti progetti già avviati e già finanziati – ha concluso Fabiola Caprari –. Pensiamo a tutte le risorse raccolte dalla stessa Ida Simonella in qualità di assessore al bilancio, ingenti risorse destinate dal Pnrr a questa città. Tutto questo servirà a implementare la grande trasformazione che sta vivendo questa città, ci aspettiamo che il nostro contributo possa essere determinante. Un particolare aspetto che riteniamo fondamentale è la partecipazione democratica dei cittadini e il potenziamento ulteriore alla rete dei servizi sociali verso le fragilità delle persone».

Quindi è stato il turno di Ida Simonella: «Questa coalizione e la presenza del Terzo Polo in essa dice il modo in cui abbiamo costruito il progetto per questa città – ha spiegato la candidata sindaca – . Siamo partiti dalla sostanza, da un programma. Abbiamo costruito un progetto e su quello abbiamo chiesto chi ci stava e chi no. Un programma anche divisivo, su alcuni punti. Ma è una scelta. Perché il tema vero che abbiamo davanti è vincere, ma soprattutto governare. Non si governa dicendo cose generiche, parlando di ambiente, di sostenibilità, di sviluppo, si governa dicendo esattamente quello che si vuole fare. Poi le campagne elettorali si alimentano anche dall’ascolto continuo delle persone, dei quartieri, delle frazioni, certo, ma si parte dalla sostanza. Questa è la differenza. Perché noi ci confrontiamo su un’idea dello sviluppo della città e su quella tutte queste forze qui hanno trovato un punto di contatto vero. Perché abbiamo un progetto comune per il centrosinistra».

Le «radici» di Ida Simonella, il governo della giunta uscente, il punto fermo dal quale ripartire, con una storia nuova ma basata su quanto è già stato fatto negli anni dalla precedente amministrazione: «Con questo spirito guardiamo al futuro di Ancona, con le radici che abbiamo messo in questi anni, parlo delle sane radici che oggi ci permettono di avere 80 milioni di euro da spendere immediatamente in cantieri che apriranno per il Pnrr ma anche quelli che riguardano la mobilità sostenibile. Partiamo da una situazione diversa rispetto a quella che era nel passato, sono radici che abbiamo posto nella precedente amministrazione, ottime radici che ci permettono di guardare con fiducia al futuro di Ancona e anche alle nuove esigenze a cui in passato non siamo riusciti a dare risposta e che ora siamo pronti a soddisfare. Quello che ci accomuna con il passato è il metodo, è la serietà nel fare le cose, è la volontà di perseguire gli obiettivi senza teatrini e spaccature».

La lista di Azione, Italia Viva e Socialisti è composta da: Luca Agostinelli, Elisabetta Angeloni, Andrea Astolfi, Giorgio Barchiesi, Diana Bardhi, Marco Bellardinelli, Adriana Biagiarelli Stecconi, Manuela Bocchetta, Alessandro Bolognini, Martina Bonci, Eleonora Bove, Francesca Bucciarelli, Cristiano Candelaresi, Maria Capriotti, Francesca Cardelli, Gabriele Carosi, Sabrina Ceselli, Enrico Cortucci, Costanza Costanzi, Emanuele D’Andreis, Tommaso Fagioli, Marika Filippetti, Fabrizio Finaurini, Simone Giuliani, Marina Maurizi, Monica Melaranci, Patrizia Meles, Stefano Mezzelani, Maria Rita Moretti, Sandro Oddi, Massimo Pisanti e Matteo Vichi.