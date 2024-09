Ancona, i poliziotti del Posto Fisso dell’Ospedale di Torrette ritrovano e salvano una donna in difficoltà

ANCONA – I poliziotti in servizio presso il Posto Fisso di Polizia dell’Ospedale di Torrette sono intervenuti a seguito della scomparsa di una donna.

La donna, italiana di circa 50 anni, si era allontanata dal Pronto Soccorso di Torrette autonomamente facendo perdere le proprie tracce. Immediatamente erano scattate le ricerche della donna, anche con l’ausilio dei poliziotti impiegati nel controllo del territorio, ma con esito negativo. Qualche ora fa invece i poliziotti dell’ospedale avviavano le ricerche della donna perlustrando anche gli spazi esterni al nosocomio e, dopo diverse ore, riuscivano a rintracciarla. La donna veniva ritrovata in un’area cantiere esterna e, per la precisione, all’interno di un fosso della profondità di circa 10 metri rispetto al piano stradale. I poliziotti, con l’aiuto degli operai che lavoravano all’interno dell’area, riuscivano a tirarla fuori e ad affidarla alle cure dei sanitari. La donna, per fortuna, era in buono stato di salute ma non sapeva riferire come fosse caduta all’interno dell’area.

Grazie alla presenza dei poliziotti del Posto fisso di Polizia è possibile garantire quotidianamente la tutela e la sicurezza del lavoro di tutto il personale sanitario dell’Ospedale di Torrette e dei pazienti, attraverso una costante attività di prevenzione e di controllo, all’interno di un luogo sensibile com’è quello sanitario. Grazie alla quotidiana presenza dei poliziotti è possibile incidere positivamente sulla sicurezza reale e percepita, del personale e dell’utenza, attraverso l’intervento immediato in caso di necessità. I poliziotti sono presenti ogni giorno e, anche quando non è richiesto il loro intervento, vigilano costantemente, muovendosi appiedati all’interno di tutti i padiglioni della grande struttura ospedaliera.

Grazie alla loro costante presenza sono diventati nel tempo punto di riferimento per tutto il personale sanitario e per l’utenza della struttura; un presidio a disposizione per ogni questione e per ogni problematica attinente alla sicurezza di tutti gli operatori, medici, infermieri, tecnici ed addetti alle varie mansioni, nonché dei degenti e dei loro familiari.