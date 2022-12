Ancona, hashish sotto il tappetino dell’auto e marijuana in casa: nei guai uno studente per spaccio

ANCONA – Questa mattina, 19 dicembre, personale della polizia, a seguito di attività info investigativa finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, ha arrestato uno studente di 20 anni, residente in un comune limitrofo di Ancona, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Le attività di osservazione e di appostamento eseguite dai poliziotti della squadra mobile Sezione antidroga, culminavano in data odierna con un controllo del giovane mentre si trovava a bordo della propria autovettura.

Sottoposto a perquisizione di iniziativa, gli operatori rinvenivano sotto il tappetino dell’autovettura un panetto di hashish del peso di circa un etto.

L’ulteriore attività di ricerca estesa nell’appartamento di residenza dove il giovane vive con i genitori, permetteva di rinvenire circa venti grammi di marijuana divisa in tre involucri, nonchè materiale atto a pesare e confezionare lo stupefacente.

Dietro un quadro collocato nella camera da letto dell’indagato, gli agenti rinvenivano una busta contenente 970 euro, che venivano sequestrati in quanto ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

Viste le risultanze investigative, il giovane spacciatore veniva tratto in arresto dagli agenti, in ordine al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione della Procura della Repubblica di Ancona, veniva collocato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del giudizio direttissimo di convalida.