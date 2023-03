Ancona, hashish nascosto nei pantaloni: due giovani denunciati per spaccio

ANCONA – Due ragazzi sono stati denunciati in concorso tra loro per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso del pomeriggio di ieri 24 marzo, durante la normale attività di controllo del territorio, personale della Squadra Volante, nei pressi del cimitero di Tavernelle, hanno controllato quattro ragazzi che confabulavano tra loro con atteggiamento circospetto. Appena scesi dal veicolo, gli agenti percepivano subito un forte odore di sostanza stupefacente del tipo hashish.

I ragazzi, due italiani, di cui uno di origini dominicane, un cittadino senegalese e un cittadino rumeno, durante le operazioni di identificazione specie il giovane di origini dominicane e il cittadino rumeno, sono apparsi ai poliziotti alquanto agitati. Mentre gli operatori stavano procedendo al controllo del giovane rumeno, l’altro metteva in atto un comportamento che appariva finalizzato ad attirare su di lui l’attenzione.

I poliziotti hanno rinvenuto nella tasca del giubbotto del rumeno, un pezzetto di hashish, ma successivamente il giovane poste le mani verso i genitali, ha estratto dai pantaloni un’oggetto di colore bianco che ha provato a passare di nascosto all’amico, che ha provato a lanciare l’oggetto verso una siepe. L’oggetto, recuperato dagli operatori tra i rami della siepe, era un ritaglio di plastica contenente un pezzo di hashish.

Accompagnati i due ragazzi presso gli Uffici della Questura, i poliziotti li hanno sottoposti a perquisizione personale, con esito negativo. Lo stupefacente, 0,35 grammi il primo pezzo di hashish e 24,13 grammi il secondo pezzo, per un totale di 24.48 grammi, è stato sequestrato e sottoposto a esame orientativo presso il locale Gabinetto di Polizia Scientifica che dava esito positivo per l’identificazione della cannabis e derivati.

I due ragazzi sono stati denunciati in concorso tra loro per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il ragazzo rumeno, risultato gravato da Foglio di Via dal Comune di Ancona, emesso in precedenza dal Questore, è stato anche denunciato per l’inottemperanza al provvedimento.