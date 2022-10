Ancona, tutti al mare per Halloween. Sole, mare, telo e costume: qui ci si tuffa anche ad ottobre

In tanti hanno scelto di trascorrere qualche momento di relax in questo ponte di Ognissanti. Le temperature (quasi) estive invogliano a tuffarsi

ANCONA – Tutti al mare per Halloween, ottobrata spettacolare nelle spiagge anconetane. Al Passetto, la baia cittadina ai piedi del Monumento ai Caduti, svariate decine di persone – tra cittadini e turisti – hanno scelto per una giornata di mare.

Le temperature tipicamente estive, caratterizzate da un fresco venticello ottobrino, hanno consentito agli anconetani di trascorrere qualche ora al sole. In tanti, dicevamo, hanno scelto di scendere in spiaggia, stamattina (31 ottobre).

E malgrado la stagione balneare sia terminata, la torretta di salvataggio non ci sia più e il clima non sia poi così torrido, le temperature hanno sfiorato i 23 gradi. La fascia oraria prediletta è quella compresa tra le 9.45 e le 13.

Poi, le temperature iniziano a scendere. Certo, non ci sono gli schiamazzi dei bambini, ma i sorrisi dei turisti – macchina fotografica al collo – hanno riempito di colore una giornata apparentemente estiva.

“Ottobre anomalo? Io mi tuffo”

In tanti, al Passetto, si sono posizionati col proprio telo proprio sotto l’ascensore, chiuso da ieri. Altri, hanno preferito raggiungere il molo tra lo stabilimento e l’inizio delle grotte. E a proposito di grotte, i più fortunati – quelli che una grotta la hanno – ci hanno pranzato dentro, a due passi dal mare.

I più temerari si tuffano, nonostante la temperatura dell’acqua non sia caldissima: «Vicino alla riva è fredda, ma se vai a largo, verso gli scogli, la temperatura è più mite» – fa sapere il signor Giovanni, che si gode il sole in costume. Al sole, in effetti, si sta bene, pare luglio. È all’ombra che serve una felpa leggera o un giubbino sopra.

Qualcun altro approfitta per fare un po’ di esercizio fisico appena uscito dall’acqua, mentre i più giovani – mano nella mano – si siedono a riva ammirando i natanti che passano. Ieri (domenica 30 ottobre), c’era persino una sorta di regata, tante erano le barche a vela davanti al Passetto.

«Stasera mia figlia andrà ad una festa di Halloween e dovrò truccarla, ma non rinuncio a qualche ora di sole, con queste belle giornate» – dice Anna.

E ancora: «Io corro e giro molto per la città. Così, ho approfittato del caldo per fare jogging al mare» – commenta Daniele. Che però riflette: «Un ottobre così non l’avevo mai visto in vita mia». Se da un lato è bello godersi il sole, dall’altro, per qualcuno, è preoccupante avere queste temperature a ottobre: «Beh, è un po’ preoccupante» – fa la signora Lucia.

Un tuffo nell’acqua del Passetto

«Non credo sia così allarmante il caldo di questi giorni – le fa eco Claudia, che si è tuffata nei pressi dello scoglio della Seggiola del Papa –. In fondo, ci sono sempre stati dei mesi in cui è insolitamente caldo». Vicino a lei, una signora legge seduta un romanzo con la schiena appoggiata a un masso.

Una turista tedesca, insieme al marito e alla figlia e in compagnia di altri due turisti francesi si ferma ad immortalare una barca al largo del Passetto. Saliamo la scalinata con lei, che in inglese spiega: «Vengo dalla Germania. Ieri, sono stata ad Assisi, dove ho assistito ad un convegno. Non avevo mai visto questa parte dell’Italia. Sono rimasta ammaliata dal colore dell’acqua. Così blu, così chiara e trasparente. This is wonderful». Tradotto: «È fantastico».