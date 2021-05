ANCONA – Continuano i controlli sul territorio per il rispetto delle norme anticovid. Anche ieri pomeriggio, 9 maggio, fino a tarda serata, si sono svolti insieme alle altre forze di Polizia: identificate 87 persone, 20 esercizi commerciali e 17 veicoli, con il ritiro di una patente di guida.

Inoltre, verso l’una e mezza di notte una pattuglia delle Volanti identificava 3 persone straniere che si trovavano all’inizio di via XXIX settembre e che non fornivano alcun valido motivo alla loro presenza in quel posto e a quell’ora. Tutte tre venivano sanzionate. A notte fonda un’altra pattuglia delle Volanti notava lungo via Giordano Bruno un motociclo condotto da un uomo che noncurante della presenza della Polizia, percorreva la via da Largo Sarnano, direzione piazza Ugo Bassi, transitando sul marciapiede, cercando di sfuggire al controllo. Riusciti a fermarlo, i Poliziotti lo hanno identificato. Si tratta di un uomo di nazionalità straniera, che ha riferito di non aver mai conseguito la patente di guida per nessun tipo di veicolo ma che era sicuramente più bravo di tanti altri alla guida. È stato sanzionato per aver condotto un veicolo senza la prevista patente per aver violato le norme anticovid e al motociclo applicata la sanzione accessoria del fermo amministrativo per mesi tre.