Ancona, guida sotto l’influenza dell’alcol e violazione del foglio di via e dell’ordine di espulsione: deferiti tre uomini

ANCONA – Durante il fine settimana in corso, i militari della Compagnia di Ancona hanno deferito in stato di libertà tre uomini, di età tra i 26 e i 59 anni, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di guida sotto l’influenza dell’alcol, violazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio e violazione dell’ordine di espulsione dal territorio nazionale.

Il primo evento si è verificato nella notte tra sabato e domenica ad Ancona, nel quartiere Brecce Bianche, quando i Carabinieri del N.O.R.M. hanno notato un’autovettura Alfa Romeo 159 procedere in maniera irregolare. Immediatamente è scattato il controllo e ben presto sono emerse le ragioni di quelle manovre pericolose: il conducente, un 59enne, è risultato positivo all’accertamento etilometrico con un tasso pari a 2 g/l, il quadruplo del consentito.

Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà e la sua auto è stata sottoposta a sequestro.

Sempre ad Ancona, in Via Flaminia, i militari del N.O.R.M. hanno proceduto al controllo di 31enne cittadino rumeno che, subito, si è mostrato particolarmente insofferente: da una verifica più approfondita è emerso che l’uomo, nel 2021, era stato colpito dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal capoluogo dorico per anni tre. Alla luce delle evidenze raccolte a suo carico, il 31enne è stato denunciato a piede libero.

Ancora, a Falconara Marittima, i militari della locale Tenenza hanno controllato – nei pressi della stazione ferroviaria – un 26enne di origini marocchine, risultato gravato dall’ordine di espulsione dal territorio nazionale poiché irregolare. L’uomo è stato deferito in stato di libertà e sono state immediatamente attivate le procedure per il suo rimpatrio.

Infine, sempre a Falconara Marittima, gli uomini dell’Arma hanno provveduto a notificare a un 28enne del posto il provvedimento, emesso dal Questore di Ancona, che dispone il divieto di accesso a specifiche aree urbane, ovvero quelle del centro cittadino. La misura scaturisce da una segnalazione dei militari della locale Tenenza che hanno accertato che l’uomo, nelle scorse settimane, in stato di ubriachezza si era reso protagonista di episodi di violenza sulla pubblica via. L’uomo, inoltre, già in passato era stato colpito da analoga misura, sempre per episodi turbativi della sicurezza pubblica commessi tra il 2021 e il 2022.