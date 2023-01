Ancona, al volante in stato di ebrezza: denuncia e ritiro della patente per un 24enne e un 45enne

Un 24enne dopo essere stato fermato in via 1° Maggio dai poliziotti per un controllo ha ingranato la marcia e si è dato alla fuga ma è stato raggiunto lungo la Cameranense. Patente ritirata anche ad un 45enne

ANCONA – Guida in stato di ebrezza, scattano la denuncia e il ritiro della patente per un 24enne e un 45enne controllati in via 1° Maggio ad Ancona. A sorprenderli sono stati i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Ancona nel corso di una attività di controllo di routine.

All’atto del controllo del 24enne, il giovane alla richiesta dei poliziotti di fornire patente e libretto ha ingranato la marcia e si è dato alla fuga dirigendosi verso il centro della città, ma gli agenti si sono lanciati all’inseguimento e sono riusciti a raggiungerlo lungo la Cameranense dove hanno posto fine alla sua fuga.

Una volta sceso dall’auto, il giovane avrebbe mostrato atteggiamenti aggressivi, sia verbali che fisici, nei confronti degli agenti, i quali sospettando lo stato di ebrezza lo hanno sottoposto all’alcool test dal quale è emerso un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dal Codice della Strada.

Per questo nei confronti del 24enne sono scattati la denuncia per guida in stato di ebrezza e resistenza a pubblico ufficiale e il ritiro della patente, in considerazione della condotta pericolosa verso gli utenti della strada e verso i poliziotti.

Sempre nella giornata di ieri e in via 1° Maggio, gli agenti delle Volanti hanno proceduto al controllo di un veicolo sospetto il cui conducente, alla richiesta degli agenti di fermarsi, accostava continuando lentamente la marcia. Al controllo dei documenti, percepito un forte odore vinoso, i poliziotti hanno proceduto ad eseguire l’alcool test, risultato positivo.

Il tasso alcolemico dell’uomo, un 45enne, è risultato sopra i limiti consentiti dalla legge. Per questo gli agenti hanno proceduto alla denuncia e al ritiro della patente per guida in stato di ebrezza.