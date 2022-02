La Prefettura di Ancona fa sapere di essere in contatto costante con il sistema di accoglienza per dare ospitalità ad eventuali gruppi in fuga dalla guerra

ANCONA – «La Prefettura di Ancona è in costante contatto con il sistema di accoglienza per dare ospitalità ad eventuali gruppi organizzati di profughi provenienti dall’Ucraina».

L’emergenza umanitaria che si è aperta a causa del conflitto russo, potrebbe vedere già in questi giorni l’arrivo di ucraini nelle Marche per ricongiungersi con familiari che vivono nella regione.

«Al momento – fanno sapere dalla Prefettura di Ancona – non risultano flussi organizzati in arrivo sul territorio, ma ci sono disponibilità per far fronte all’accoglienza di eventuali arrivi».

«C’è massima attenzione da parte della Prefettura di Ancona a quanto sta avvenendo sul territorio».