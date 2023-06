Ancona, la Guardia di Finanza festeggia in piazza del Plebiscito

ANCONA – Sfilata e celebrazioni della Guardia di Finanza, oggi pomeriggio, 26 giugno, in piazza del Plebiscito ad Ancona, per festeggiare la ricorrenza del 249esimo anniversario della fondazione del Corpo. La partecipata cerimonia s’è svolta nella cornice della piazza cittadina, proprio sotto alla statua di papa Clemente XII, alla presenza del comandante interregionale dell’Italia centrosettentrionale della Guardia di Finanza, generale di corpo d’armata Fabrizio Cuneo, del comandante regionale Marche, generale di brigata Alessandro Barbera e delle autorità locali, civili e militari. Presenti, naturalmente, il sindaco di Ancona Daniele Silvetti e il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, ma anche numerosi assessori e consiglieri della Regione e dell’amministrazione comunale e diversi presidenti di ordini professionali. Presente anche una rappresentanza di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in servizio nella provincia dorica, dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia nonché una rappresentanza di militari in uniformi storiche.

L’evento celebrativo si è aperto con gli onori di rito al generale Cuneo con uno schieramento militare costituito da tre aliquote che rappresentano i principali settori in cui opera il Corpo: un’aliquota ordinaria, una di mare e una di militari specializzati, costituita da sommozzatori, baschi verdi e cinofili. In precedenza l’ingresso dei gonfaloni del Comune di Ancona, della Regione Marche e della Provincia di Ancona, poi la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’ordine del giorno del comandante generale del Corpo, il generale di corpo d’armata Andrea De Gennaro. Nel corso dell’intervento, il comandante regionale Marche, Alessandro Barbera, ha rimarcato il forte impegno che la Guardia di Finanza riserva al contrasto delle frodi, dell’evasione fiscale e della criminalità economico-finanziaria nonché alla tutela della spesa pubblica, come evidenziati dai brillanti risultati conseguiti nei vari ambiti della mission istituzionale.

Poco dopo il comandante interregionale dell’Italia centrosettentrionale, Fabrizio Cuneo, ha rivolto il suo saluto a tutto il pubblico che s’è radunato in piazza del Plebiscito e a tutti gli invitati alla cerimonia, evidenziando il ruolo strategico che svolge il Corpo in un contesto socioeconomico in continua evoluzione come quello italiano. Al termine, si è proceduto alla consegna degli encomi tributati ai militari che si sono particolarmente distinti in importanti operazioni di servizio e si è quindi proceduto alla lettura della preghiera del finanziere. A conclusione della celebrazione il momento musicale che è stato curato dagli allievi del liceo scientifico coreutico e musicale Marconi di Pesaro, introdotti dal preside dell’Istituto, Luca Maria Antonio Testa, quindi il vin d’honneur con brindisi alla Caserma Gian Maria Paolini.