Ancona, gridava per chiedere aiuto ma non apriva la porta di casa. Soccorsa 75enne

ANCONA- Urlava per attirare l’attenzione dei condomini e per chiedere aiuto, ma la porta di casa non si apriva. I vicini, non riuscendo ad aiutare la donna, 75enne del posto, hanno deciso di chiamare i soccorsi. È successo ieri, 12 giugno, in via monte Pennino, attorno alle 16.

Giunti sul posto i Poliziotti delle Volanti hanno sfondato la porta di ingresso dell’abitazione, potendo così verificare prontamente le condizioni della donna. La 75enne era riversa sul pavimento della camera da letto e riferiva di essere caduta senza riuscire a rialzarsi a causa delle possibili fratture provocate dall’incidente.

La donna è stata trasportata al Pronto soccorso di Torrette per verificare il suo stato di salute.