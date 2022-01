Ancona: Green pass falsi, la polizia al Paolinelli

L’infermiere era un addetto dell’hub alla Baraccola. Perquisizione anche in casa e in uno studio legale del centro

ANCONA – È un infermiere che operava all’hub del Paolinelli, alla Baraccola, il sanitario arrestato questa mattina per l’operazione “Euro Green Pass” . La squadra mobile ha raggiunto il centro vaccinale per procedere alla misura cautelare. Perquisizioni sono in corso anche in centro, a casa e in uno studio legale, per la misura cautelare ai domiciliari di un avvocato. Sarebbe uno dei quattro intermediari nei fatti corruttivi e nel rilascio indebito del green pass.

L’indagine della squadra mobile è coordinata dalla Procura, titolare del fascicolo Ruggiero Dicuonzo.

(Servizio in aggiornamento)