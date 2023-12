Grande successo per lo spettacolo di solidarietà a sostegno della Fondazione Ospedale Salesi Onlus

L’evento benefico organizzato per la raccolta fondi destinata all’acquisto di sistemi multiparametrici di monitoraggio per il Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale Salesi

ANCONA – La maestria degli artisti sul palco, l’energia e la solidarietà del pubblico, hanno reso coinvolgente e memorabile lo spettacolo di solidarietà a favore della Fondazione Salesi Onlus che si è svolto ieri sera – 13 dicembre – nella suggestiva cornice del Teatro delle Muse ad Ancona. Grande il successo riscosso dall’evento. La serata ha visto l’alternarsi di show, teatro e musica, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di sistemi multiparametrici di monitoraggio d’avanguardia, destinati al Dipartimento materno infantile dell’Ospedale Salesi di Ancona. La comunità ha fatto sentire forte l’appoggio al ‘suo’ ospedale, una eccellenza, punto di riferimento non solo per le Marche, ma anche oltre i confini regionali.

La città si è stretta attorno alla causa ed ha contribuito con generosità alla raccolta fondi per garantire una sempre maggiore qualità delle cure. L’iniziativa è stata patrocinata da Comune di Ancona, Provincia di Ancona, Assemblea Legislativa delle Marche, Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, Università Politecnica delle Marche, Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, Lions Club Ancona – Colle Guasco, Rotary Club Ancona e da una rete di imprese e associazioni del territorio. All’iniziativa ha collaborato la Fondazione Ospedaliero Universitaria delle Marche Onlus. Grande la soddisfazione della presidente della Fondazione Ospedale Salesi Onlus, Cinzia Cocco, e della direttrice, professoressa Laura Mazzanti, che hanno tenuto a ringraziare sostenitori, sponsor e pubblico, per il generoso contributo. La serata si è divisa in due momenti: lo spettacolo teatrale ‘CHECCEVO’? …no guarda, ce vo’, ce vo’…’ che ha visto salire sul palco il doppiatore, attore e regista Luca Violini insieme al business coach Paolo Manocchi, seguito dalla performance musicale del celebre quartetto femminile Nino Rota Ensemble che ha portato in scena un repertorio di musiche legate alle più belle colonne sonore della tradizione cinematografica.

Tra i due spettacoli il presentatore Maurizio Socci ha invitato sul palco i rappresentanti istituzionali e dei service (Lions e Rotary), insieme ai vertici dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. La presidente della Fondazione e direttore amministrativo dell’AOU delle Marche, Cinzia Cocco, in un passaggio del suo intervento ha sottolineato che la città di Ancona «ha risposto con affetto alla Fondazione Ospedale Salesi Onlus, impegnata nel supportare le attività dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e nel migliorare l’assistenza e rendere più ‘leggera’ l’ospedalizzazione dei bimbi e delle mamme, con numerose attività di co-terapie». «Fondazione – ha aggiunto Cocco – che rappresenta un importante patrimonio di questa città e che supporta un Sistema Sanitario Regionale efficiente, sostenuto dagli ingenti finanziamenti erogati dal Governo regionale e dalla grandissima dedizione di tutti gli operatori sanitari (medici, infermieri, Oss e tecnici), e dal personale amministrativo».

Il direttore generale dell’AOU delle Marche, Marco Gozzini, sul palco ha sottolineato l’importanza del contributo fornito dalla Fondazione in termini di «sussidiarietà», mentre il direttore sanitario Claudio Martini ha ricordato lo stretto legame esistente tra la città di Ancona e l’Ospedale Salesi. Un aspetto rimarcato anche dal sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, e dal consigliere regionale Carlo Ciccioli, intervenuto in rappresentanza dell’Assemblea Legislativa delle Marche, presente in platea anche il consigliere regionale Marco Ausili. La città «si è sempre stretta attorno al Salesi» ha detto il primo cittadino Silvetti, «un ospedale che per noi rappresenta l’identità di Ancona». Nel portare il saluto del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il consigliere regionale Carlo Ciccioli ha sottolineato «il lavoro encomiabile» svolto dalla Fondazione Salesi «attraverso il generoso contributo» dei suoi sostenitori.

Il presidente del Lions Club Ancona – Colle Guasco, Nelvio Cester, ha rivolto un pensiero «ai bambini del Salesi» ricordando che la vicinanza del service alla Fondazione si è concretizzata anche nella recente donazione di un microscopio confocale robotizzato per la diagnosi in oncologia pediatrica. La presidente del Rotary Club Ancona, Serenella Spaccapaniccia, ha ricordato l’importanza dei servizi erogati dall’Ospedale Salesi, non solo per la città, ma anche per «tutta la regione» ed ha assicurato la vicinanza del service alla Fondazione.