Ancona, graffi e schiaffi al marito che balla con un’altra: moglie condannata

È successo allo chalet “Il Gabbiano”. Pena di sei mesi per la donna che avrebbe alzato le mani e ferito il marito, dal quale stava separandosi

ANCONA – Moglie manesca, il giudice la condanna a sei mesi. Un’amica aveva chiamato la donna per avvisarla che il marito era in spiaggia a ballare con un’altra. La coppia si stava separando ma ancora tra loro ci sarebbe stato del tenero: lei si è presenta allo chalet dove è esploso un litigio.

Prima avrebbe strattonato il marito e poi, fuori controllo lo avrebbe preso a schiaffi e graffiato al volto, ferendolo. Sembrava uno sfogo tra coniugi ma lui ha sporto poi denuncia mandando a processo la moglie, 36 anni, cubana. Con l’accusa di lesioni personali la donna, ieri 12 aprile, è stata condannata a sei mesi dal tribunale dorico. La difesa, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Cutrona, puntava all’assoluzione perché l’imputata avrebbe avuto solo un litigio e sarebbe stato il marito, 37 anni, peruviano, a non contenersi tanto che era stato anche trattenuto da un buttafuori.

L’episodio risale al 16 luglio del 2017, allo stabilimento Il Gabbiano, a Palombina. Era sera e nello chalet c’era musica e si ballava. Prima di mezzanotte è arrivata la donna, che quella sera era rimasta a casa con la loro figlioletta. «Guarda che tuo marito balla con una donna», le aveva detto una amica. La 36enne è andata in pista chiamando il marito in disparte. Tra i due è scoppiato un litigio proseguito dietro ai capanni. Lì sarebbe avvenuta l’aggressione di lei che con le unghie lo ha ferito al viso. A confermarlo ci sarebbe stato anche un testimone. L’uomo si è fatto refertare in pronto soccorso e i medici gli hanno dato 5 giorni di prognosi. Tre mesi dopo ha sporto denuncia. Nel processo si è costituito parte civile con l’avvocato Andrea Rossolini ottenendo un risarcimento danni di 750 euro. La coppia adesso è divorziata.