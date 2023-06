Ancona, gomitate e spintoni ai poliziotti: arrestato

ANCONA – Nel tardo pomeriggio di ieri, 12 giugno, personale della Squadra Volante, durante l’attività di controllo del territorio, in via Delle Grazie notava un soggetto che camminava a passo spedito verso la zona del Piano San Lazzaro. Lo stesso veniva immediatamente riconosciuto come un cittadino nigeriano di 26 anni, incensurato e regolare sul territorio nazionale, segnalato quale persona vicina all’ambiente dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza, un’agente scendeva dal veicolo di servizio e raggiungeva alle spalle l’uomo per fermarlo e procedere al suo controllo. Il cittadino nigeriano prima di poter essere fermato, girandosi verso dietro, vedeva l’operatore e immediatamente tentava di darsi alla fuga. Il suo tentativo non riusciva in quanto veniva subito bloccato dall’agente dopo una brevissima rincorsa durata solo alcuni metri. L’uomo, vistosi bloccato, al fine di divincolarsi, metteva in atto una resistenza attiva, colpendo con delle gomitate l’operatore di Polizia. Grazie al repentino intervento dell’altro collega della Volante l’uomo veniva contenuto.

In tale frangente il cittadino nigeriano tentava nuovamente di divincolarsi, spingendo con forza il poliziotto contro il muro di cinta di una abitazione, provocandogli delle escoriazioni sull’avambraccio e sulla mano destra. L’altro poliziotto, al fine di interrompere definitivamente la condotta violenta dell’uomo, lo afferrava dal braccio sinistro per ammanettarlo.

Gli agenti riuscivano, quindi, a mettere in sicurezza il soggetto tramite le manette in dotazione e lo accompagnavano presso in Questura ove veniva sottoposto a fotosegnalamento ed a perquisizione personale che dava esito negativo.

Gli agenti operanti si recavano presso il locale pronto soccorso, da dove venivano successivamente dimessi con prognosi di giorni 7 e di giorni 15.

Il cittadino nigeriano veniva tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica, informato dell’arresto, disponeva che l’uomo venisse trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida.