Ancona, giro di vite nei negozi. Accertate 3 irregolarità fra il Piano e gli Archi

In largo Sarnano un negozio aveva la certificazione Haccp scaduta, in piazza Ugo Bassi l’attività era manchevole di Scia e in via Martiri della Resistenza non è stato trovato il Dvr (documento valutazione rischi)

-