Ancona, in giro con un cacciavite: nei guai un 35enne

ANCONA – Nel pomeriggio di ieri (domenica 9 ottobre), durante il servizio di controllo del territorio, transitando in questa piazza d’Armi, all’interno del parcheggio dell’area mercatale, personale della squadra volante notava un uomo, che, alla vista degli operanti, cercava di nascondersi dietro ad una siepe. Ma i poliziotti lo hanno fermato.

Il soggetto, un cittadino italiano di 35 anni, riferiva di trovarsi in zona in attesa del bus diretto a Jesi.

Fin dai primi momenti del controllo, l’uomo si mostrava agitato, con un atteggiamento sospetto di insofferenza al controllo. Gli agenti procedevano a perquisizione personale, che dava esito positivo in quanto veniva rinvenuto, all’interno della tasca destra del giubbino indossato, un cacciavite della lunghezza complessiva di circa 10 cm che veniva sottoposto a sequestro.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era gravato da numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di armi ed oggetti atti all’effrazione, risultando anche condannato per reati contro il patrimonio. Inoltre, lo stesso risultava gravato da un Divieto di Ritorno nel Comune di Ancona.

L’uomo veniva accompagnato in Questura per i necessari adempimenti e veniva denunciato per la violazione del Divieto di Ritorno nel Comune di Ancona e per il reato di porto ingiustificato di oggetti atto ad offendere.