Ancona, girava armato e vandalizzava i bus: Daspo urbano per un 17enne. È il 56esimo Dacur

Già noto alle forze dell’ordine per rapina, ora il giovane non potrà più girare in centro. È quanto ha disposto proprio in queste ore dal questore di Ancona

ANCONA – Dacur per un 17enne che aveva devastato un autobus e girava con un coltello. Già noto alle forze dell’ordine per rapina, ora il giovane non potrà più girare in centro per un anno. È quanto ha disposto proprio in queste ore Cesare Capocasa, il questore di Ancona.

I poliziotti notificheranno il provvedimento di Daspo urbano sia al minore sia alla famiglia. Il 17enne, come dicevamo, era già noto alla polizia per essere il responsabile di una rapina e aver tenuto comportamenti così detti antisociali, ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Gli agenti hanno sudato sette camicie per individuarlo, monitorando anche le telecamere a circuito chiuso dei mezzi di trasporto (extra)urbano che lui stesso aveva danneggiato. Sul bus, tra l’altro, saliva persino armato, con un coltello in tasca.

A seguito dell’attività svolta dalla divisione anticrimine, che ha curato l’istruttoria, e valutata la condotta del giovane e i suoi precedenti specifici, Capocasa ha emesso per un anno una inibitoria di non poco conto. Il 17enne non potrà più accedere ai locali e agli esercizi pubblici di Corso Garibaldi, Corso Mazzini, Corso Stamira, piazza Cavour, piazza Roma e piazza Kennedy.

Il ragazzo non potrà neppure stazionare nelle vicinanze di queste centralissime vie. Praticamente, il cuore di Ancona, per lui, sarà off limits fino al compimento della maggiore età.

Il provvedimento rientra tra gli strumenti previsti dall’attuale governo per contrastare il disagio giovanile e la criminalità minorile. Una misura, questa, che rappresenterebbe il mezzo più idoneo a frenare i comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, che avvengono nei centri cittadini.

Non a caso, il questore dorico ha emesso nel 2023 ben 56 provvedimenti di questo tipo, colpendo inesorabilmente con la misura di prevenzione tutti i soggetti che si sono resi responsabili di condotte violente in ambito cittadino, i quali sono stati individuati e anche denunciati alla Magistratura.