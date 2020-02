Ancona, giovane con il permesso di soggiorno per motivi umanitari bracca un ladro di alcolici

Il ragazzo di origine nigeriana si trovava fuori dal supermercato dove era solito aiutare le persone con i carrelli. Qui ha udito l’allarme emesso dalle barriere antitaccheggio e ha visto fuggire una persona con uno zaino in spalla

ANCONA – Un giovane in Italia con un permesso di soggiorno per motivi umanitari è riuscito a braccare un ladro che aveva rubato in un market 4 bottiglie di vodka. L’episodio è accaduto ieri, mercoledì 5 febbraio, ad Ancona, zona Torrette, verso le 13.

Il giovane con il permesso di soggiorno (proviente dalla Nigeria) si trovava fuori dal supermercato dove di solito aiutava le persone con i carrelli quando ha udito l’allarme emesso dalle barriere antitaccheggio. Poi subito dopo ha notato una persona (di origine magrebine) uscire di corsa con uno zainetto in spalla. Lo ha inseguito fino alla stazione di Torrette e lì ha carcato di fermarlo per convincerlo ha tornare indietro per restituire la merce rubata. Ne è seguita una colluttazione.

Ma comunque è riuscito a riportare il ragazzo al supermercato che ha riconsegnato le bottiglie, riuscendo però a fuggire di nuovo. Il giovane poi è stato individuato dagli agenti della Polizia dorica e denunciato. Si tratta di un 23enne.