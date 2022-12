Ancona, giovane tenta di disfarsi di un involucro di hashish: non sfugge alla polizia che lo sanziona

I poliziotti della Squadra Volanti della Questura di Ancona lo hanno sorpreso intorno alla mezzanotte di ieri in via Pizzecolli. Aveva 2,1 grammi di hashish

ANCONA – Un ragazzo anconetano è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente. I poliziotti della Squadra Volanti della Questura di Ancona lo hanno sorpreso intorno alla mezzanotte di ieri 23 dicembre in via Pizzecolli. Il giovane, che era fermo sulle scale di vicolo Bonarelli, alla vista dei poliziotti a piedi ha tentato la fuga, senza esito però, perché dopo pochi metri è stato bloccato.

Durante la sua corsa nel tentativo di sfuggire alla polizia, il ragazzo è stato visto gettare a terra un involucro all’interno del quale c’erano 2,01 grammi di hashish avvolti in un ritaglio di carta da forno. Ai poliziotti il giovane ha raccontato di detenere lo stupefacente per uso personale.

La droga è stata sequestrata dalla polizia per gli esami forensi presso il Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Ancona. Il giovane è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente.