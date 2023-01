Ancona, giovane ferito alla gamba da un poliziotto: disposto accertamento medico e perizie sui telefonini

ANCONA – Disposta dalla Procura di Ancona la perizia sul telefonino del 21enne, ferito alla gamba all’alba del 22 gennaio in via Flavia ad Ancona da un colpo di pistola, e su quello del 40enne agente di polizia che avrebbe esploso il colpo al culmine di un diverbio tra i due, iniziato in un locale e poi degenerato in strada. A svolgere la perizia sui due cellulari sequestrati quella stessa domenica, sarà l’analista forense Luca Russo, intervenuto dopo il fatto per una consulenza tecnica.

La procura ha disposto anche un accertamento medico sul giovane colpito dal proiettile, che sarà eseguito dal medico legale Mauro Pesaresi per stabilire le condizioni del 21enne e la direzione del proiettile che lo ha ferito. Il giovane è rientrato a casa dall’ospedale dove è stato sottoposto a due interventi chirurgici, fa sapere il legale difensore Michele Di Ruggero.

«Il mio assistito non sta ancora bene – spiega l’avvocato Di Ruggero – anche se è rientrato a casa dall’ospedale, dovrà sottoporsi a fisioterapia per recuperare l’uso dell’arto. Attendiamo l’esito delle Ctu (consulenze tecniche) disposte dalla Procura». Il conferimento dell’incarico per i due consulenti è previsto per il 2 febbraio.

Stando a quanto sostenuto dal 40enne sentito dal gip Masini che aveva disposto nei suoi confronti i domiciliari con braccialetto elettronico, il secondo colpo esploso dalla pistola di ordinanza (il primo sarebbe stato sparato in aria) sarebbe partito per errore.