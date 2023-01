Il gip Masini deciderà sulla convalida del fermo del poliziotto che all'alba di domenica mattina avrebbe ferito alla gamba un 21enne in via Flavia al culmine di una lite

ANCONA – È attesa per oggi la decisione del giudice sulla convalida del fermo e sulla misura cautelare da applicare al poliziotto 40enne che all’alba di domenica mattina 22 gennaio ad Ancona ha colpito alla gamba un 21enne al culmine di un diverbio.

La lite sarebbe iniziata all’interno di un locale anconetano e sarebbe proseguita in strada, in via Flavia dove dalla pistola di ordinanza dell’agente di polizia sarebbero partiti due colpi, uno dei quali ha colpito il giovane ad una gamba.

Ieri l’uomo, assistito dai legali Paolo Campanati e Marco Chiarugi, è stato ascoltato in Tribunale ad Ancona dal giudice Carlo Masini al quale ha fornito la propria versione dei fatti: il 40enne ha raccontato, stando ai legali, di essersi difeso e che il secondo colpo (il primo sarebbe stato sparato in aria) sarebbe partito accidentalmente.

Il poliziotto si trova ai domiciliari. Il 21enne rimasto ferito alla gamba, il 23 gennaio è stato sottoposto ad intervento chirurgico per le lesioni riportate.