Ancona, giornata di trasloco per duecento piccoli alunni

ANCONA – Il Comune di Ancona ha inaugurato stamattina la scuola d’infanzia XXV Aprile in via Torrioni. L’operazione di trasferimento, effettuata durante le vacanze natalizie, ha permesso a 61 bambini di ritrovare spazi adeguati e aule attrezzate per accoglierli, ma non è stata l’unica scuola a cambiare sede. Tre scuole della città, infatti, che erano state trasferite dopo il sisma del 9 novembre 2022, hanno trovato una nuova collocazione: sono le scuole d’infanzia XXV Aprile e Sabin e il nido Agrodolce. Il periodo delle vacanze è stato utilizzato dall’amministrazione comunale e dagli uffici preposti per trasferire arredi e provvedere alla riorganizzazione degli spazi, così stamattina i bimbi alle rinnovate scuole XXV Aprile, ma non solo, hanno trovato tutto e tutti pronti per accoglierli nel modo migliore. L’assessore alle politiche educative, Antonella Andreoli e l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, hanno visitato la nuova sede di via Torrioni delle scuole XXV Aprile intrattenendosi con le maestre e con i bambini, presenti la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Cittadella-Margherita Hack, Marta Marchetti, la vice Silvia Censi e i tecnici comunali che hanno seguito i lavori di trasferimento dei giorni scorsi.

Nella scuola di via Torrioni, la Garibaldi, chiusa da anni, sarebbe dovuta tornare proprio la stessa Garibaldi. L’edificio è stato ristrutturato con adeguamento sismico e con un miglioramento energetico che ha riguardato la sostituzione degli infissi, la ventilazione meccanica controllata e altro. Però il Comune ha deciso di trovare posto lì alla scuola d’infanzia XXV Aprile, visto che con il sisma del novembre 2022 la sua sede originaria era diventata inagibile. Questo anche perché, spiega il Comune, le Garibaldi sono attualmente inserite all’interno delle Faiani. Inoltre le Sabin sono state spostate in un’ala delle Domenico Savio, mentre la sede originaria delle Sabin sarà demolita e ricostruita con i fondi Pnrr e quelli integrativi del Comune. Poi è stato trasferito il nido comunale Agrodolce di Collemarino dalla sede originaria in via Redi al piano terra delle scuole Volta, anche lì con tutti gli adeguamenti del caso per ospitare un asilo nido. In tutto sono circa duecento i piccoli alunni anconetani ad avere trovato una nuova sede scolastica dopo le vacanze natalizie.

«Il nostro impegno per le manutenzioni di 59 plessi con 63 istituti è veramente una sfida importante – ha affermato l’assessore Stefano Tombolini – per la quale vogliamo attivare un servizio dedicato. Un servizio di manutenzione per edifici scolastici proprio per il monitoraggio costante delle condizioni delle scuole. Abbiamo centinaia di segnalazioni alle quali vogliamo dare una risposta attivando anche una collaborazione diretta con i dirigenti scolastici, soprattutto per quanto riguarda l’attività di micro manutenzione». «Ringrazio per l’impegno gli insegnanti e il personale del Comune, soprattutto per aver lavorato nel periodo delle festività, per essersi prodigati per questi trasferimenti – ha detto l’assessore Antonella Andreoli – e per aver arredato la scuola che questa mattina i bambini hanno trovato perfettamente a posto e fruibile. Sono molto contenta, qui finalmente abbiamo una scuola rinnovata e ben attrezzata, all’avanguardia, con tante aule nuove e accoglienti, corrispondenti alle esigenze dei piccoli: una risposta positiva per i bambini e per le loro famiglie».