ANCONA – È iniziato con il ricordo dei medici morti a causa del Covid, la relazione del presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Ancona Fulvio Borromei alla Giornata del Medico, che si è svolta al Ridotto del teatro delle Muse ad Ancona. L’evento, come da tradizione, vede i camici bianchi dorici dare il benvenuto ai nuovi dottori, premiare i progetti di ricerca dei giovani e consegnare i riconoscimenti ai medici a 25,50 e 60 anni dalla laurea.

Borromei ha citato uno ad uno i medici che hanno perso la vita dopo aver contratto il virus Sars-Cov-2 ed ha chiesto un minuto di silenzio per ricordarli per poi sottolineare che l’ingente tributo in termini di vite pagato dall’Ordine, con 379 medici deceduti, un numero mai registrato neanche in guerra, ha ricordato.

Il presidente Omceo è poi entrato nel vivo delle criticità che attanagliano la professione, dalla carenza dei medici legata alla «mancata programmazione» degli ultimi decenni, alla «grande fuga dei medici» a causa di una professione meno appetibile rispetto al passato per via dei «carichi di lavoro diventati insostenibili».

«Siamo sempre in emergenza» ha rimarcato, sottolineando che «molti medici si stanno ammalando e non hanno tempo per curarsi, non hanno tempo per le loro famiglie e per la loro vita privata. Ci sentiamo sfiduciati nelle istituzioni e depressi». «Il numero dei medici continua a decrescere» ha osservato, tanto che nel 2021 il numero degli specialisti era di 117mila unità ed ora è sceso a114mila.

Entro il 2027 potrebbero andare in pensione 41mila medici di medicina generale, un dato, ha spiegato Borromei, che insieme a quello dei medici specialisti, potrebbe arrivare a 51mila unità che potrebbero lasciare la professione con «molti cittadini che potrebbero restare senza medici».

Un momento della Giornata del Medico ad Ancona

Tante criticità per le quali Borromei ha invocato un confronto con le istituzioni: «Per uscire da questa situazione – ha detto – dobbiamo metterci seduti e progettare per i prossimi 10 anni». L’altro dato fornito dal presidente dei camici bianchi dorici è quello legato al minore appeal della professione rispetto al passato: ha spiegato infatti che da una indagine condotta dall’Ordine è emerso che «il 30% dei medici italiani tra 34 e 44 anni andrebbe in pensione». «La professione non è più attrattiva – ha rimarcato – perché non si riesce più a vivere».

Accanto a queste criticità, ha citato poi i contratti fermi a più di 10 anni fa. Temi sui quali le sigle sindacali dei medici hanno più volte lanciato l’allarme, inascoltate, tanto che la Fnomceo il 67 dicembre ha lanciato uno spot, denominato ‘Invisibili’ per denunciare le difficoltà della professione.

«Problematiche – ha aggiunto – che stanno deprimendo la classe medica», minando la salute fisica e psicologica dei dottori, che ha ricordato, «non sono marziani, né ‘Nembo Kid’». Infine, l’appello a nuovi dottori: «Stiamo insieme» e «siate fiduciosi» ha detto, invitando i giovani ippocratici ad essere «resilienti». «Ce la faremo – ha aggiunto – anche se siamo in una palude».