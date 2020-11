Ancona, giornata dei diritti dell’infanzia: Palazzo del Popolo si illumina di blu

ANCONA – Oggi (20 novembre) è la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e, da stasera a domenica, Palazzo del Popolo sarà illuminato di blu, in contemporanea con altri edifici istituzionali della Regione, per porsi simbolicamente come una sorta di faro sui diritti dei bambini, bambine e adolescenti.

La Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza celebra la data in cui la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia venne approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York nel 1989. Ad oggi hanno aderito alla Convenzione ben 194 Stati (su 196 totali al mondo) tra cui l’Italia, documento che resta strumento giuridico e principale riferimento per ogni azione che si compie in tutto il mondo nell’interesse di bambini e ragazzi. Quest’anno la celebrazione della Giornata ha una particolare rilevanza in Italia, nei paesi europei e in tutto il mondo in quanto la pandemia da covid-19 ha di fatto limitato in larga misura le attività dei bambini e degli adolescenti, sia dal punto di vista educativo che delle proprie libertà individuali e collettive.

Un anno fa a quest’ora il Comune era immerso nei preparativi di tanti momenti di gioco e svago e nella riflessione su questi temi dedicati ai bambini, alle bambine e agli adolescenti e adulti, in collaborazione con Unicef, Save the Children e il Garante per l’infanzia. Ora le condizioni determinate dalla pandemia in corso non permettono le medesime iniziative, ma l’attenzione a questi temi rimane alta. L’illuminazione blu del Palazzo Comunale nelle ore serali e notturne dal pomeriggio del 20 novembre a domenica 22 compresa, in contemporanea con altri Comuni della Regione vuole essere un gesto simbolico: una sorta di faro e sguardo attento sui diritti dei bambini, bambine e adolescenti, e sul monitoraggio affinché proprio in questo periodo, dove la preoccupazione sanitaria la fa da padrona, non si perda di vista la globalità dei diritti degli individui – i bambini e gli adolescenti – cittadini in crescita.

Tiziana Borini

«Questo faro si traduce in azioni concrete che l’Amministrazione mette in atto ogni giorno – dichiara l’assessore alle Politiche Educative, Tiziana Borini – per garantire il buon funzionamento dei servizi e le diverse misure di sostegno, e non da ultimo la formazione di un gruppo di lavoro che monitori le azioni stesse affinché siano azioni di qualità con l’intento che questa giornata si celebri 365 giorni all’anno. Il covid-19 ha di fatto limitato tanto le attività dei bambini e degli adolescenti, sia dal punto di vista educativo che delle proprie libertà individuali e collettive, generando a volte anche stati di disagio e di ansia».

La collaborazione tra i Comitati Unicef di Ancona e Macerata e Il Comitato Giovani della Croce Rossa di San Severino Marche ha portato invece alla realizzazione di un video, che spiega quattro principi cardine alla base del documento più importante per l’attività dell’Unicef: La convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Ecco il video: https://fb.watch/1Tsjme2DhF/

