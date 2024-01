Ancona, giardinieri d’arte all’opera nelle piazze cittadine

Il progetto, finanziato dalla Regione Marche con fondi Pnrr, li vedrà al lavoro per 240 ore ciascuno fino ad aprile, non solo in piazza Cavour

ANCONA – È cominciata stamattina in piazza Cavour la parte pratica di un progetto di formazione per giardiniere d’arte per giardini e parchi storici che permetterà al Comune di usufruire dell’intervento gratuito da parte dei giardinieri corsisti su aree verdi messe a disposizione dall’amministrazione comunale, naturalmente con la presenza di un tutor dell’ufficio verde pubblico insieme a un dipendente comunale dell’ufficio politiche educative. Il periodo d’intervento sul verde pubblico, al pari del corso, durerà fino ad aprile 2024. La giunta comunale nei giorni scorsi ha approvato il sostegno al progetto, un corso di formazione gratuito e finanziato con fondi Pnrr con ore di pratica, da parte dei diciassette corsisti, su aree verdi anconetane. Finalizzato all’ottenimento della relativa qualifica, attraverso l’acquisizione di competenze tecniche, progettuali e gestionali, il corso consente l’acquisizione dell’attestato di qualifica rilasciato dalla Regione Marche a seguito di uno stage della durata di 240 ore a corsista nel periodo gennaio–aprile 2024 durante il quale i partecipanti effettueranno opera di riqualificazione di aree verdi pubbliche aventi interesse storico. Dopo la parte teorica, infatti, i giardinieri sono operativi sul campo da stamattina a piazza Cavour dove hanno trovato ad accoglierli gli assessori Daniele Berardinelli e Antonella Andreoli.

«Un importante progetto cui abbiamo aderito, un progetto che prevede la parte pratica sul campo dei borsisti che hanno partecipato al corso di formazione finanziato dalla Regione Marche – ha spiegato l’assessore Antonella Andreoli –. Hanno concluso la parte teorica e cominciano quella pratica, lavoreranno sul campo per 240 ore ciascuno mettendo a disposizione le loro capacità e riqualificando parte delle aree verdi del Comune che mettiamo a disposizione, piazza Cavour per cominciare, poi largo Cappelli. Tutto a costo zero per l’amministrazione, qualificando queste figure professionali che saranno poi specializzate per operare in parchi e giardini storici».

«Un’ottima collaborazione – ha aggiunto l’assessore Daniele Berardinelli –. Noi abbiamo puntato subito sul volontariato, visto che per fortuna c’è grande interesse da parte dei cittadini nel contribuire a tenere pulita e ordinata la città e alla manutenzione dei tanti giardini e parchi di Ancona. Ringraziamo la Regione Marche per un progetto che riguarda non solo i giardinieri ma anche il recupero di ville e giardini storici, un importante patrimonio storico e culturale della nostra regione. Così avremo persone professionalmente preparate e in grado di gestire al meglio questi giardini. Un progetto che avrà un impatto positivo anche dal punto di vista turistico: in tutte le Marche siamo pieni di ville e parchi di grande fascino che possono diventare un’attrazione anche per chi viene a scoprirli da fuori regione».