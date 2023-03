Ancona, Gianluca Quacquarini in Altra Idea di Città a sostegno di Rubini

ANCONA – Francesco Rubini e Gianluca Quacquarini corrono insieme: il consigliere comunale di Articolo 1 ed ex Movimento Cinque Stelle confluisce in Altra Idea di Città a sostegno del candidato a sindaco Rubini: alternativa di sinistra al centrosinistra di Ida Simonella e al centrodestra di Silvetti, nel segno delle idee e dei progetti comuni. Spesso, infatti, Quacquarini e Rubini si sono trovati a lottare all’opposizione dalla stessa parte della barricata. È il primo risultato di quel tavolo che nelle scorse settimane ha cercato invano di esprimere un candidato comune, insieme a Movimento 5 Stelle e ad Europa Verde. Altra Idea di Città si rafforza, dunque, in vista delle prossime amministrazioni comunali che si svolgeranno il 14 e 15 maggio, con eventuale ballottaggio il 28 e 29 maggio.

«Gianluca Quacquarini ha formalizzato l’iscrizione al gruppo consiliare di Altra Idea di Città – spiega Francesco Rubini –. Sappiamo tutti che i consigli comunali sono al termine, ma questo è un gesto politico per annunciare, subito dopo e conseguentemente, la sua candidatura nella lista di Altra Idea di Città a sostegno della mia candidatura a sindaco. Questo per dare continuità a un lavoro che negli ultimi mesi e anni abbiamo condiviso al cento per cento, e per dimostrare che gli appelli e la volontà più volte espressa da parte di Altra Idea di Città di allargare il suo campo e costruire un fronte più ampio possibile di alternativa al centrosinistra e al centrodestra non sono solo un proclama politico ma un qualcosa che si sta realizzando nei fatti».

«Questo mio passaggio ad Altra Idea di Città è un atto conseguente al fatto che da mesi s’è cercata l’unità delle forze al di fuori di centrosinistra e centrodestra per costituire il cosiddetto polo progressista e civico – afferma Gianluca Quacquarini –. Non ci sono state le condizioni, non ci siamo riusciti. Adesso che si è giunti al termine di questo percorso che non è andato a buon fine ho deciso, come segno di unità, di appoggiare Francesco Rubini perché ritengo che sia l’unica novità anche se è la seconda volta che si candida a sindaco. Vengo da un percorso lungo, la politica è fatta di momenti, Ancona non rispecchia quello che sta avvenendo a livello nazionale, avevamo creduto tutti che quella del polo progressista potesse essere un’opportunità che non è stata colta. In questo momento Altra Idea di Città è l’unica novità, qui ci sono le differenze, negli anni diamo atto che Altra Idea di Città si è evoluta e ha programmi per poter governare, siamo pronti ad affrontare la campagna elettorale che non sarà fatta al grido di dobbiamo battere le destre, ma per dare la possibilità ai cittadini di votare qualcosa di concreto per il cambiamento di questa città che negli ultimi dieci anni è arretrata. Entro come area costituente del partito del lavoro, visto che Altra Idea di Città raggruppa già diversi partiti di sinistra. Ci sarò anch’io per dare un futuro alla città di Ancona».

«L’ingresso di Gianluca – conclude Rubini – dimostra che in questa città c’è fermento e noi cercheremo, nella composizione delle liste, di rappresentarlo a pieno, ben oltre gli schieramenti e le confezioni politiche». Le liste a sostegno di Altra Idea di Città saranno presentate nell’ultimo weekend di marzo.