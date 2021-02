ANCONA – È Giancarlo Giulianelli il nuovo garante per i Diritti della persona della Regione Marche. Il noto avvocato maceratese è stato eletto oggi, martedì 16 febbraio, nell’Aula dell’Assemblea Legislativa con 18 voti su 29, dopo quattro votazioni nell’ambito delle quali non era mai stato raggiunto il Quorum. Questo anche se Giulianelli aveva sempre ottenuto il maggior numero di consensi rispetto alla collega anconetana Manuela Caucci.

Non riuscendo a trovare la quadra in Aula, alla fine si è proceduto al ballottaggio fra Giulianelli e Manuela Caucci, nel quale su 29 votanti, l’avvocato maceratese ha incassato 18 voti, contro i 9 di Caucci. Giulianelli, 59 anni, candidato alle ultime elezioni con il Movimento per le Marche, subentra all’avvocato anconetano Andrea Nobili, il cui mandato è scaduto nelle settimane scorse.

Giulianelli ricoprirà l’incarico di Garante per i Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dei detenuti e difensore civico.

La seduta consiliare, svolta a porte chiuse per la positività al virus di tre consiglieri regionali e la quarantena di un altro, si è aperta con un saluto rivolto dal presidente del Consiglio regionale Dino Latini a nome della Giunta, all’ex presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli contagiato dal covid-19.