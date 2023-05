Ancona, geografia e certezze del prossimo consiglio comunale

ANCONA – Il prossimo consiglio comunale di Ancona potrà essere formato in due modi, a seconda di chi vincerà le elezioni al ballottaggio fissato per domenica 28 e lunedì 29 maggio prossimi. I consiglieri saranno sempre 32, 20 quelli di maggioranza e 12 quelli di opposizione. Nel caso in cui al ballottaggio vinca Daniele Silvetti, candidato del centrodestra, la sua coalizione otterrà dunque 20 posti in consiglio comunale, e Ida Simonella con l’opposizione i restanti 12. In questo caso sarebbero nove i seggi per Fratelli d’Italia, sei per Ancona Protagonista, due per Forza Italia e uno ciascuno per Lega, Rinasci Ancona e Civitas Civici Salvi per Ancona. All’opposizione un seggio per la candidata sconfitta Ida Simonella, sei per il Pd, due per Ancona Futura, uno ciascuno per Diamoci del Noi, Riformisti e Altra Idea di Città. Nel caso, invece, in cui al ballottaggio vinca Ida Simonella, candidata del centrosinistra, sarà la sua coalizione a ottenere 20 posti e Daniele Silvetti con l’opposizione i restanti 12. In questo caso sarebbero undici i seggi per il Pd, quattro per Ancona Futura, due per Diamoci del Noi e Riformisti per Ancona e uno per Ancona Popolare. All’opposizione ci sarebbe un seggio per il candidato sconfitto Daniele Silvetti, cinque per Fratelli d’Italia, quattro per Ancona Protagonista, uno ciascuno per Forza Italia e Altra Idea di Città.

Da questa nuova geografia politica del futuro consiglio comunale, nelle due declinazioni con Simonella o Silvetti sindaco, emerge che né il Movimento Cinque Stelle, né la lista di Marco Battino, né tantomeno Europa Verde avranno seggi, restando dunque fuori da consiglio al pari di partiti come Udc e Repubblicani. In virtù dei voti presi, per il centrodestra sarebbero comunque sicuri di entrare Giovanni Zinni (559 voti), Francesco Bastianelli (500), Angelo Eliantonio (401), Maria Grazia De Angelis (383) e Orlanda Latini (341) per Fratelli d’Italia, Arnaldo Ippoliti (493), Simone Pizzi (488), Manuela Caucci (470) e Silvia Fattorini (187) per Ancona Protagonista, poi Vincenzo Rossi (121) per Forza Italia. Per il centrosinistra sicuri di entrare al momento Susanna Dini (686), Stefano Foresi (500), Andrea Vecchi (307), Mirella Giangiacomi (300), Giacomo Petrelli (299) e Federica Fiordelmondo (254) per il Partito Democratico, Massimo Mandarano (399) e Diego Urbisaglia (395) per Ancona Futura, Carlo Pesaresi (541) per Diamoci del Noi e Tommaso Fagioli (294) per i Riformisti. In entrambi gli scenari un seggio, quello della sinistra, andrà comunque a Francesco Rubini, candidato di Altra Idea di Città.