ANCONA – Dopo le bollette dell’energia elettrica divenute più leggere, anche quelle del gas sono previste in calo. Nomisma energia stima un calo del 33%, mentre il dato effettivo relativo al mese di gennaio per l’utenza in mercato tutelato sarà comunicato giovedì 2 febbraio dall’Area, l”Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. A dicembre il gas aveva subito un incremento del 23%.

Secondo la stima di Nomisma con un taglio del 33% alla tariffa del gas, per una famiglia tipo la sforbiciata si traduce in un risparmio su base annua di 712 euro per consumi di 1400 metri cubi annui. Una variazione che se confermata vedrebbe la bolletta alleggerirsi del 27% circa rispetto alla tariffa dell’anno scorso.

Le bollette della luce sono scese del 20% nel primo trimestre del 2023. Variazioni che fanno ben sperare per le famiglie e che faranno calare anche l’inflazione. Un calo accolto con favore anche dalle associazioni dei consumatori dove in tanti si rivolgono per chiedere informazioni per rateizzare le bollette di luce e gas.

«Ci è capitato di seguire diverse procedure di rateizzazione – spiega Serena Cesaro di Federconsumatori Ancona – sia per quanto riguarda le bollette della luce che di quelle del gas. Sono soprattutto le famiglie monoreddito e i pensionati quelli che ricorrono maggiormente alla rateizzazione, perché le bollette si accumulano e non ce la fanno a pagarle».

L’associazione dei consumatori spiega che «alcuni hanno anche un affitto da pagare e insieme al caro carburante la situazione diventa difficile. Ci dicono che o mangiano o pagano le bollette». A complicare il tutto intervengono anche le truffe su cui Federconsumatori ha lanciato l’allarme già tempo fa.

«Continuiamo a ricevere moltissime segnalazioni di distacchi forzati – afferma Serena Cesaro – sia delle utenze dell’energia elettriche che del gas, perché spesso le famiglie hanno lo stesso gestore». Federconsumatori spiega che quella dei subentri forzati da parte di gestori mai richiesti è «ormai una piaga, riceviamo segnalazioni continue e solo ad Ancona facciamo due pratiche a settimana per disdette a queste procedure mai richieste».

L’associazione dei consumatori invita a fare attenzione. «Quando non arrivano le bollette bisogna stare attenti – spiega Cesaro – e verificare che non ci sia stato un distacco non richiesto per cambio fornitura. Per farlo basta andare sullo sito sportello del consumatore dell’Arera, si fa richiesta e nel giro di 48 ore arriva la risposta».