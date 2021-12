Ancona, Gallignano: cimitero ampliato, tornano le salme

ANCONA – La vedova Adria Ferrucci potrà pregare il marito vicino casa. Questa mattina sono stati consegnati i primi loculi del nuovo colombario al cimitero di Gallignano di Ancona.

Una battaglia portata avanti da due anni, da quando la 77enne era rimasta vedova per la morte del marito avvenuta a gennaio 2020. A dare voce e visibilità ad Adria sono stati per primi i residenti di Sappanico, che ad ottobre scorso hanno dato vita ad un comitato delle frazioni e non solo, chiamato Anti Degrado. «Siamo contenti che finalmente le battaglie fatte hanno dato i frutti – commenta Fabio Mecarelli, portavoce del comitato -; certe esigenze dovrebbero avere la priorità per il Comune e i ctp, i rappresentanti dei comitati territoriali, ma qui non è stato così».

Questa mattina le salme in attesa sono state traslate dai cimiteri cittadini in cui erano appoggiate al cimitero di Gallignano. Oltre al defunto marito di Adria è arrivata anche la salma della madre di un altro residente, Roberto Ramazzotti. Via via sono arrivate altre salme.

I lavori al camposanto si erano interrotti dopo l’inchiesta della corruzione in Comune, quella che portò all’arresto di un geometra comunale e quattro imprenditori per presunti appalti pubblici pilotati. Lavori terminati solo pochi mesi fa. L’ampliamento era atteso da cinque anni.