Ancona, il Galilei compie 50 anni. La preside Rucci: «Tutto iniziò in un palazzo di via Seppilli»

La dirigente: «È una ricorrenza importante, 50 anni non sono molti in termini di tempo, ma possono essere moltissimi in termini di evoluzione e di innovazione»

ANCONA – Il liceo scientifico Galileo Galilei festeggia 50 anni e inaugura due nuovi corsi di studio. Una delle scuole più frequentate di Ancona festeggia mezzo secolo. E lo fa in grande stile, con tanto di cerimonia organizzata dalla dirigente scolastica, la professoressa Alessandra Rucci.

«È sicuramente una ricorrenza importante – fa sapere la preside – Cinquant’anni di storia non sono molti in termini di tempo, ma possono essere moltissimi in termini di evoluzione e di innovazione. La sua vita iniziava come ˊsecondo liceoˊ, per così dire. Con un ruolo cioè subalterno, di costola, dello storico liceo Savoia, nel 1973, al piano terra di un caseggiato di Via Seppilli, nel quartiere di Piano san Lazzaro, abitato ai piani superiori da famiglie».

La preside Alessandra Rucci

Un liceo che, tra l’altro, proprio nel 2023 spegne 100 candeline. Quello che sarebbe diventato l’istituto di istruzione superiore Savoia Benincasa è stato diretto per lunghi anni dalla dirigente Rucci. Scherzi del destino.

LEGGI PURE: Ancona, il Galilei «fa rumore» per 60 secondi. La commovente cerimonia nell’atrio della scuola. Leggi la poesia

Riprende Rucci: «Il corpo docente era costituito da una ventina di giovani appassionati intellettuali, che ne hanno da subito fatto una fucina di ricerca e di innovazione metodologica. Da quell’inizio in sordina ad oggi, l’evoluzione è stata enorme». Il Galilei ha visto crescere generazioni di anconetani.

«Una grande crescita di iscritti ha portato dapprima alla destinazione nella sede di via Salvador Allende Gossens, nei primi anni 80, e poi alla necessità di un ampliamento di uno dei corpi di fabbrica originari per ospitare le classi in costante aumento – commenta la prof – Oggi il liceo Galilei è una scuola all’avanguardia, con laboratori scientifici, informatici e di robotica ricchi di strumentazione ed inaugura, proprio per festeggiare i suoi 50 anni di vita, due nuovi corsi di studio: la sezione Cambridge International, affiliata all’Università di Cambridge, dove si potranno studiare materie in lingua inglese ed acquisire certificazioni riconosciute nelle principali università e la sezione Artificial Intelligence & Data Analysis, supervisionata da un board scientifico costituito da esponenti di tutte le Università Marchigiane».

Il Galilei oggi si trova in via Gossens

Per festeggiare questa bella ricorrenza è stato organizzato un evento spettacolo gratuito previsto per lunedì 18 dicembre dalle 20.30, al teatro delle Muse, patrocinato dal Comune di Ancona, a cui è invitata tutta la cittadinanza.

«Abbiamo pensato di celebrare questa ricorrenza importante rendendo ben visibile uno dei nostri valori: gli studenti al centro della scuola – commenta Rucci – Per questo lo spettacolo celebrerà la loro voce attraverso i seguenti momenti: uno speech di apertura del professor Enrico Galiano, dal titolo ˊScuola di felicità per eterni ripetentiˊ, tratto dall’omonimo libro di grande successo, sul quale è possibile trovare qui una esaustiva sintesi. E poi la proiezione di un corto intitolato ˊBuon Compleanno Galileiˊ, regia di Juri Cerusico».

La messa in scena dello spettacolo teatrale realizzato dal Laboratorio Teatrale degli studenti del liceo e diretto dalla regista Ylenia Pace, dal titolo ˊCosa hai fatto a scuola? Niente…ˊ. Sono aperte le prenotazioni su Eventbrite al link: https://www.eventbrite.it/e/758582820637.