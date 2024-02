Ad Ancona il G7 Salute: per la città in arrivo 2 mln di euro dalla Regione

ANCONA – Nei giorni 9, 10 e 11 ottobre 2024, nell’anno di presidenza Italiana, Ancona ospita un evento di portata mondiale, il G7 Salute. Con un anno di anticipo, nell’ottobre scorso una delegazione diplomatica, deputata all’organizzazione di vertici internazionali, ha effettuato un apposito sopralluogo nel territorio comunale di Ancona, individuando nella Mole Vanvitelliana la sede opportuna, in particolare la Sala Auditorium per il vertice, e le altre sale per le riunioni delle diverse delegazioni. Le aree maggiormente interessate dall’evento G7 saranno, pertanto, tutte quelle afferenti la Mole, i punti di accesso alla città ma anche la zona di Portonovo, gli spazi circostanti le strutture ricettive alberghiere principali.

In vista dello speciale appuntamento, a favore del Comune di Ancona la Regione ha stanziato un contributo straordinario pari a 2 miloni di euro riservato alla manutenzione straordinaria delle strade per l’evento G7 Salute.

Gli interventi riguarderanno le aree pertinenziali, anche verdi, delle zone individuate, compresa la manutenzione delle rotatorie, e saranno perciò di di competenza dell’Area Opere Pubbliche (costo stimato 1.800.000,00 euro) e del Servizio Ambiente, Verde pubblico, Decoro urbano (costo stimato 200.000,00 euro).

Per quanto riguarda la prima area, il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) predisposto dall’ U.O. Infrastrutture viarie dell’area OOPP e Protezione civile suddivide in 4 lotti i lavori:

Lotto1- manutenzione straordinaria di via Marconi (parte), rotatorie di via Marconi e rotatoria della stazione.

Lotto 2 -manutenzione straordinaria di via XXIX settembre (parte), via Rupi di via XXIX settembre (parte), lungomare Vanvitelli (parte), via Conca (parte alta).

Lotto 3- manutenzione straordinaria parcheggio Lago Grande e corsia accesso molo a Portonovo, messa in sicurezza strada di Portonovo.

Lotto 4- manutenzione straordinaria e riqualificazione del ponte principale nord e del ponte lato sud, interventi di messa in sicurezza in piazza della Repubblica.

Anche da parte del Servizio Ambiente è stato redatto un Documento di Programmazione (DIP) per la realizzazione di manutenzioni straordinarie delle aree pertinenziali con l’obiettivo di migliorare il decoro, la garanzia della sicurezza, nonché il miglioramento della fruibilità delle zone oggetto di intervento nelle aree strategiche della città per interventi connessi alle manutenzioni stradali indicate mediante due affidamenti diretti, per l’importo complessivo- si diceva- di 200.000,00 euro.

Su indirizzo della giunta comunale, che ha deliberato stamane a riguardo, per garantire la migliore ospitalità dell’evento di portata mondiale del G7 Salute verranno istituiti gruppi di lavoro, anche intersettoriali, formati da dirigenti e/o personale delle categorie provenienti dalle diverse strutture comunali. Il gruppo di lavoro promosso dal Segretario generale e costituto da capo di Gabinetto e dirigenti si occuperà in particolare di pianificare e svolgere incontri con soggetti, anche istituzionali, esterni all’amministrazione comunale, funzionali all’organizzazione dell’evento quali, Regione Marche e Ministeri competenti; di individuare le esigenze, anche finanziarie, legate all’evento, onde instaurare apposite interlocuzioni con gli enti coinvolti. Anche con l’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale sarà attivo un confronto costante.