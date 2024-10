Ancona, G7 Salute: ecco come entrare in zona rossa nei giorni dell’evento mondiale

ANCONA – Il G7 Salute che Ancona ospiterà da mercoledì prossimo, 9 ottobre, al successivo venerdì 11 ottobre, è abbastanza un rompicapo, soprattutto per residenti, per gli abitanti e per chi lavora nella cosiddetta zona rossa o nelle immediate vicinanze. Intanto la città, nonostante il maltempo, finisce di farsi il lifting in vista dell’appuntamento internazionale che la vedrà sfilare sotto riflettori internazionali. Ecco tutte le indicazioni diffuse dal Comune di Ancona: per poter accedere a piedi nelle zone rosse e nelle zone di rispetto nei giorni del G7 Salute (Archi, e Lungomare Vanvitelli il 9, 10 e 11 ottobre fino al pomeriggio, a cui si aggiungono via XXIX Settembre zona Muse il 10 ottobre), si ricorda che i residenti potranno, esibendo un documento di identità, entrare e uscire attraverso i filtri di controllo che dispongono di una apposita lista anagrafica. I non residenti che abbiano la necessità di accedere dovranno invece fare domanda di permesso al Comune di Ancona (anche via mail a un indirizzo dedicato), attendere la chiamata del Comune per il ritiro, e andare personalmente a ritirare il pass all’ufficio anagrafe del Comune in largo XXIV Maggio.

Il pass potrà essere utilizzato da abitanti non residenti, per motivi di lavoro, in qualità di clienti o fornitori di esercizi commerciali o di appuntamenti in studi professionali. Il titolare dell’esercizio commerciale o dell’attività professionale presso cui si è recato un autorizzato, dovrà lasciare un’attestazione sul retro del pass per la verifica della dichiarazione. Per presentare la domanda di pass al Comune di Ancona occorre scaricare i moduli che sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo https://www.comuneancona.it/modalita-per-il-ritiro-dei-pass/ (link al secondo capoverso). La domanda si può inviare via mail all’indirizzo passG7@comune.ancona.it, firmata e corredata dalla copia del documento di identità e del numero di telefono che gli uffici dovranno contattare per l’avviso di ritiro. Per il ritiro del pass è necessario recarsi di persona in Comune, all’ufficio anagrafe, perché il documento deve essere rilasciato in originale per motivi di controllo.

Il pass non residenti sarà rilasciato nei seguenti casi: rientro in abitazione di cittadini non residenti nel comune di Ancona. Nel caso di affittuario o studente fuori sede, bisogna presentare la dichiarazione del proprietario dell’immobile o il contratto d’affitto. Nel caso di un proprietario di immobile (es. seconda casa) occorrerà presentare idonea documentazione (es. documento con dati catastali, bolletta recente di una utenza specifica) e indicazione di via, numero civico e interno. Nel caso di assistenza o visita a genitore/parente sarà necessario presentare autodichiarazione del nominativo della persona visitata compreso di via e numero civico. Lavoratore nella zona rossa: nel caso di un titolare di attività commerciale o studio professionale, bisogna presentare idonea documentazione dell’attività e indicare via, numero civico e interno; nel caso di dipendente di attività presente nella zona rossa è necessaria la dichiarazione del datore di lavoro con sede e orario di lavoro; nel caso di care giver, è necessario presentare il contratto di lavoro. Il datore di lavoro può presentare domanda per sé e per i propri dipendenti. Fornitori dei locali commerciali: ingresso solo pedonale. In questo caso è sufficiente l’ordine della merce con indicata la sede di consegna del materiale. Cittadini con appuntamenti con professionisti: nel caso di un cittadino con appuntamento per visita medica da specialista o da medico curante, avvocato, notaio o altro professionista è necessario presentare la prenotazione della prestazione via mail o sms o cartacea se rilasciata, oppure l’autodichiarazione con indicazione del nominativo del professionista e dell’indirizzo. Cittadini acquirenti in esercizi commerciali: è necessaria l’autodichiarazione con indicazione dell’attività commerciale di destinazione compreso l’indirizzo.

Modalità di richiesta e di ritiro del pass per non residenti – Il pass per non residenti viene rilasciato dall’ufficio anagrafe (palazzo comunale, primo piano, Largo XXIV Maggio n. 1), senza appuntamento, nei seguenti orari: mercoledì 02/10: dalle ore 9:00 alle ore 12:30, giovedì 03/10: dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, venerdì 04/10: dalle ore 9:00 alle ore 12:30, lunedì 07/10, martedì 08/10, mercoledì 09/10, giovedì 10/10: orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 19:00, venerdì 11/10: dalle ore 9:00 alle ore 12:30. La delega per la richiesta del pass non è consentita. Nel ristretto ambito familiare (padre, madre, figlio/a, fratello/sorella), tuttavia, è possibile che il richiedente il pass stampi dal sito internet del Comune la richiesta di rilascio del pass e la compili indicando anche la motivazione; questa richiesta dovrà quindi essere firmata e, allegando la copia firmata del proprio documento di identità, il richiedente dovrà incaricare un familiare per la presentazione dell’istanza e il ritiro del pass.

Richiesta di informazioni – I cittadini potranno richiedere informazioni ai seguenti recapiti: URP (Ufficio Relazioni con il pubblico) del Comune di Ancona: da giovedì 3 a giovedì 10 dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 e sabato 5 ottobre dalle 9 alle 12, è possibile chiamare il numero 0712224343 oppure il numero verde gratuito 800 653 413 (raggiungibile solo da fisso). Ufficio Anagrafe del Comune di Ancona: tutti i giorni lavorativi dalle 10,00 alle 12,30 ai numeri 071 222 2234 – 071 222 2231.

Ecco quindi l’elenco delle vie interdette al traffico pedonale e veicolare dalle ordinanze della polizia locale. Dalle ore 07 del giorno mercoledì 9 ottobre alle ore 24 del giorno venerdì 11 ottobre 2024 interdizione della circolazione veicolare e pedonale eccetto autorizzati in: lungomare Vanvitelli da largo della Dogana a piazza Dante Alighieri, via Marconi da largo Borgo Pio a rotatoria San Martino, via Rupi di XXIX Settembre, via Vasari da via Mamiani a via Marconi, piazza del Crocifisso da via Mamiani a via Marconi, via Saffi.

Dalle ore 14.30 alle ore 24 del giorno giovedì 10 ottobre 2024 interdizione della circolazione veicolare e pedonale in: via della Loggia da piazza della Repubblica a vicolo degli Aranci, piazza Kennedy, via dell’Appannaggio, scalo Vittorio Emanuele, corso Stamira (da Via Podesti a Piazza Kennedy), corso Garibaldi (da via Lata), corso Mazzini (da via degli Orefici), piazza della Repubblica, via Gramsci, via Podesti (da c.so Stamira a c.so Garibaldi), via Astagno (da c.so Stamira a c.so Garibaldi), via del Traffico, via XXIX Settembre ad eccezione dei mezzi in uscita dal Park Traiano che hanno l’obbligo di svoltare a sinistra in direzione rotatoria San Martino.

Portonovo – I ristoratori di Portonovo, come quelli di tutte le zone sottoposte a restrizioni, devono fornire la loro lista clienti alla mail pl-g7.comunicazione@comune.ancona.it e la loro lista addetti all’indirizzo passG7@comune.ancona.it. Nel caso di Portonovo dovranno essere fornite anche le targhe, visto che l’ingresso pedonale non è contemplato. La lista clienti sarà fornita alle forze dell’ordine. Per i componenti della lista addetti ritirerà il pass il titolare dell’esercizio. I clienti potranno accedere fornendo il loro cognome che comparirà nella lista prenotazione. I residenti a Portonovo accederanno con la carta di identità, da cui risulta la residenza. I non residenti dovranno mostrare un titolo di possesso (es. bolletta), che li riconduca alla proprietà dell’immobile verso cui sono diretti, e ottenere il pass dall’anagrafe.