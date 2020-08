Ancona, furto in un negozio di abbigliamento del centro: nei guai una 32enne

ANCONA- Nella busta merce per un valore di oltre 200 euro. E nei guai per furto aggravato finisce una donna di 32 anni di origine romena. Continuano i controlli della Polizia di Stato sul territorio dorico per garantire sicurezza e tranquillità.



La vicenda

Durante i consueti controlli, le pattuglie “biancocelesti” delle Volanti sono intervenute sabato 29 agosto in corso Garibaldi dove era stato segnalato un furto in un negozio di abbigliamento. Subito trovata e identificata l’autrice del reato: una donna di 32 anni che aveva con sè una busta con all’interno la merce sottratta.

La donna, di nazionalità romena, già nota ai poliziotti, con numerosi precedenti è stata portata in Questura per gli accertamenti di rito e arrestata per furto aggravato, in quanto aveva staccato dalla merce trafugata sia i cartellini che le placche antitaccheggio.