Ancona, scoperto dalla cassiera mentre ruba al supermercato: denunciato 24enne

ANCONA- Un ladro di 24 anni, è stato fermato nel tardo pomeriggio di ieri (12 febbraio) da una pattuglia delle Volanti dell’UPGSP della Questura di Ancona dopo aver asportato numerosi generi alimentari da un supermercato di via Giordano Bruno. L’uomo, di origini gambiane è stato denunciato per furto aggravato.



A dare l’allarme al 112, è stata la cassiera: la donna, infatti, aveva notato poco prima che il giovane era entrato nel negozio, aveva preso alcuni prodotti dagli scaffali nascondendoli dentro il giubbotto. Una volta giunto alle casse, le aveva scavalcate senza pagare e si era allontanato repentinamente dal supermercato. Tempestivo l’intervento dei poliziotti che, giunti sul posto, hanno preso tutte le informazioni e, dopo pochi minuti, hanno rintracciato l’uomo nella vicina piazza Ugo Bassi. Il ladro aveva ancora la refurtiva addosso e per questo, dopo essere stato portato in Questura e foto-segnalato, è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Ancona per l’ipotesi di reato di furto aggravato. La merce è stata restituita al supermercato.



Diverse operazioni svolte dalla polizia nell’ultima settimana

Nel corso della settimana sono stati realizzati dal personale della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine Umbria e Marche controlli straordinari nei principali quartieri di Ancona. Nel fine settimana, i controlli si sono concentrati ad alcune zone del centro di Ancona al fine di assicurare sicurezza pubblica e la massima tranquillità alle persone che si trovavano a fare acquisti o semplicemente a passeggiare per le vie della città.



Solo nella giornata di ieri, sabato 13 febbraio, sono state controllate 76 persone, di cui sei pregiudicati e sette stranieri. Nel corso della settimana invece l’attività di controllo del territorio messa in campo ha permesso di controllare complessivamente oltre 400 persone e 57 veicoli.

Sono state denunciate in totale 5 persone. Il 6 febbraio uno straniero egiziano veniva denunciato per il suo stato di clandestinità. Il 7 febbraio, in zona Posatora, venivano ritirate cautelativamente delle armi ad un anconetano di 55 anni che nel contempo veniva deferito all’Ag per porto abusivo delle stesse, ex art. 699 CP. Il 9 febbraio uno straniero nigeriano di 30 anni veniva controllato in via Giordano Bruno e denunciato per il suo stato di clandestinità; nell’occorso, perquisito, veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente e segnalato alla Prefettura per la violazione di cui all’art. 75 dpr 309/90.