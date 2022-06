Ancona, furto aggravato in un supermercato al Piano: due 30enni denunciati

Nei confronti di uno dei due, residenti in Lombardia, è scattato, oltre alla denuncia, anche il foglio di via dal territorio della provincia di Ancona per almeno due anni

ANCONA – Due 30enni sono stati denunciati per furto aggravato ai danni di un supermercato di Ancona, ubicato nel quartiere Piano San Lazzaro. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Il personale delle Volanti della Questura di Ancona è intervenuto nell’esercizio commerciale dove era stato segnalato un tentativo di furto.

Giunti sul posto i poliziotti hanno subito intercettato due uomini che si stavano dando alla fuga, dopo aver sottratto alimentari del valore di pochi euro, assumendo però condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica: nel tentativo di guadagnarsi la fuga, infatti, i due hanno aggredito un mendicante che in quel momento si trovava all’esterno, lanciando anche pietre raccolte per strada verso la vigilanza posta fuori dall’esercizio commerciale.

Nei confronti di entrambi è scattata la denuncia, mentre per uno dei due, un italiano residente in Lombardia, il Questore Capocasa ha disposto un foglio di via obbligatorio dal capoluogo per almeno due anni. Un provvedimento che si è reso necessario in seguito alla condotta posta dell’uomo e anche dopo una valutazione dei precedenti giudiziari e di Polizia, dai quali è emersa la pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Sono 38 i fogli di via obbligatori disposti dal Questore di Ancona, su istruttoria della Divisione Anticrimine, nell’operazione “Sicurezza al Piano” e 107 quelli nell’ambito dell’operazione “ Alto Impatto” che coinvolge l’intero capoluogo marchigiano.

Il Questore di Ancona Cesare Capocasa dichiara: «Stiamo lavorando nella massima sinergia operativa tra tutti gli Uffici della Polizia di Stato presenti sul territorio per restituire agli Anconetani il piacere di vivere la città e la provincia, in sicurezza e tranquillità».