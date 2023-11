Furti di auto, importante operazione della Squadra Mobile di Ancona. Arrestate due persone

ANCONA – Importante operazione della Squadra Mobile di Ancona a seguito di 22 furti di auto avvenuti tra Marche, Emilia Romagna, Lazio e Puglia. I poliziotti, guidati da Carlo Pinto, in collaborazione con i colleghi del Commissariato di Senigallia, dell’omologo ufficio investigativo di Foggia e del Commissariato di Cerignola, dalle 5 di questa mattina hanno eseguito una ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini italiani di origini pugliesi, di 29 e 26 anni, ritenuti i principali indagati di numerosi furti aggravati continuati ed in concorso di auto.

L’articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, è sfociata in 7 perquisizioni locali, anche a carico di altri soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria e di 2 immobili adibiti a concessionaria auto ed autoparco, ubicati a Cerignola. L’indagine ha preso avvio da una serie di furti di auto avvenuti nell’hinterland dell’anconetano e nelle province limitrofe, a partire dal febbraio 2023.

I furti avvenivano secondo un consolidato modus operandi: due persone alla volta, viaggiando a bordo di veicoli ‘staffetta’ sempre condotti dall’indagato principale (tratto in arresto oggi), giungevano sul territorio scelto per l’esecuzione dei furti e, dopo un attento sopralluogo, rubavano i veicoli mediante effrazione, utilizzando una centralina di un’autovettura analoga. Successivamente, il principale indagato, sempre alla guida del veicolo “staffetta”, si occupava di “aprire la strada” al conducente del veicolo rubato (che cambiava di volta in volta alternandosi con altri), avvertendolo mediante appositi telefoni dell’eventuale presenza delle Forze dell’Ordine presenti lungo il tragitto.

L’attività investigativa ha permesso di accertare la commissione di 22 furti di autovetture Volkswagen o Audi, il primo commesso a Senigallia a febbraio, gli altri ad Ancona, Marotta di Mondolfo, Riccione, Gabicce Mare, Altidona, Molfetta, San Benedetto del Tronto, Grottammare, Giulianova, Martinsicuro e Roma. A riscontro dei numerosi atti predatori, nella notte del 18 settembre 2023, gli indagati oggi sottoposti a custodia cautelare in carcere, si erano resi responsabili del furto di una Volkswagen Golf Variant, rubata a Marina di Altidona.

A seguito di un mirato servizio svolto dai poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, in collaborazione con i colleghi di Teramo, sono riusciti a localizzare e bloccare l’auto rubata, insieme all’auto staffetta, arrestando i due occupanti, che di seguito alla convalida dell’arresto, sono stati collocati ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. I numerosi riscontri probatori acquisiti dagli investigatori hanno permesso alla Procura della Repubblica competente di richiedere ed ottenere dal GIP di Ancona adeguate misure cautelari custodiali eseguite nella mattinata odierna a carico dei due principali indagati contemporaneamente alle perquisizioni.