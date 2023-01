Ancona, furgone si sfrena e piomba in un giardino privato. Paura tra via Redipuglia e via Oslavia

È successo stamattina 28 gennaio all'incrocio tra via Redipuglia e via Oslavia. I vigili, una volta sul posto, non hanno trovato nessuno alla guida del mezzo. Le dinamiche dell'incidente sono ancora in corso di accertamento

ANCONA – Furgone a noleggio si sfrena e finisce in un giardino privato. È successo stamattina (28 gennaio), attorno alle 11.30, tra via Redipuglia e via Oslavia, nel cuore del rione Adriatico (in linea d’aria sopra il viale della Vittoria).

È qui che un Ducato bianco (modello Maxi), probabilmente preso a noleggio da qualcuno che doveva eseguire dei lavori o un trasloco, si sarebbe sfrenato percorrendo in retromarcia diversi metri in discesa per poi finire la sua corsa in un giardino privato.

«Quella è casa di mia zia, che per fortuna oggi – spiega il nipote della donna, accorso sul posto nel pomeriggio – non era in casa». I danni sarebbero potuti essere davvero molti di più e ben più gravi, ma per fortuna non si registrano persone coinvolte.

«Non so come sia potuto accadere tutto ciò» glissa lui, che preferisce l’anonimato, dalla sua abitazione al piano terra. Le azioni di rimozione e di recupero del Ducato sono andate avanti per tutta la mattina e si sono concluse – riferiscono i residenti – solo nel primo pomeriggio.

La chiamata al 112-Nue, il Numero Unico di Emergenza – poi girata al comando della polizia locale – è partita all’istante. Sul posto, oltre ai vigili, anche due mezzi del soccorso stradale per il recupero.

Durante tutto il tempo delle operazioni, vi è stato qualche disagio per i residenti, dato che via Redipuglia, una zona residenziale che sorge sopra via Isonzo, è una via alquanto stretta e a senso unico.

Solo per puro caso, il furgone non è riuscito ad abbattere il secondo muretto perimetrale, senza finire così pure nella via sottostante.

La recinzione perimetrale del giardino, nella parte bassa, è quasi totalmente divelta. Il ferro ripiegato su sé stesso è ben visibile e la rete verde si è aperta in due parti. Una volta arrivati in via Redipuglia, gli agenti – però – non hanno trovato nessuno alla guida. Di qui, l’ipotesi che il camioncino si sia sfrenato in autonomia.

Ma la dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire: «Al momento, francamente, non so quantificare i danni – conclude l’uomo – Vedremo».